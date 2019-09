LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Partita dai due volti, tre punti meritati"

Premi F5 per aggiornare la diretta

I fantasmi di Lecce e Sampdoria sono riapparsi, poi la doppietta del Gallo Belotti e il miracolo di Sirigu nel recupero hanno permesso al suo Torino di ritrovare il successo e issarsi al quarto posto in classifica, insieme al Napoli e al Cagliari. A breve, il tecnico Walter Mazzarri commenterà dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino la vittoria ottenuta contro il Milan. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.50 - Comincia la conferenza stampa di Mazzarri.

Come commenta la partita?

"Primo tempo malissimo, secondo tempo benissimo: una partita dai due volti. Abbiamo sprecato tante occasioni per chiuderla, abbiamo rischiato di buttare via due punti".

Il Milan meritava di più?

"No, la nostra vittoria è meritata. L'unico segnale buono del primo tempo è che il Milan non ha segnato due gol: potevano raddoppiare, noi non eravamo noi e barcollavamo. Nella ripresa, al di là di qualche disattenzione e di qualche crampo di troppo, c'è solo da segnalare la parata nel recupero di Sirigu, mentre noi abbiamo avuto almeno quattro occasioni pulite per chiuderla. Siamo stati equilibrati nonostante la voglia di strafare nel secondo tempo. E anche nel primo tempo l'occasione di Belotti è clamorosa".

Come ha visto Belotti e Piatek?

"E' da sempre importante per noi, si impiega nel modo migliore. Abbiamo un grande centravanti, non mi piace parlare dei giocatori degli altri".

Quanto può diventare importante questa vittoria?

"Le vittorie di inizio campionato, poi il passo falso contro il Lecce ci ha dato un cazzotto. Vedevo che i miei ragazzi avevano ancora delle scorie, sentivano l'importanza di oggi e si sono un po' bloccati. Dobbiamo crescere in personalità: lo abbiamo visto in Berenguer, oggi era impaurito. E' un ragazzo giovani, è un processo di crescita. Non sono giocatori che hanno grande esperienza, sentono la pressione di una piazza così pretenziosa e importante. Vedremo in che condizioni saremo a Parma: ma questa vittoria può farci solo bene".

Il cambio di Lyanco è una bocciatura?

"No, l'ho tolto perché l'ammonizione lo condizionava. A volte vuole strafare, io ho cercato di proteggerlo anche dalle critiche. Non volevo correre il rischio di rirmanere in dieci".

Le piacerebbe vedere Sirigu titolare in Nazionale?

"A me dà fastidio quando altri parlano di cose che non sanno. Di conseguenza, io non entro in merito alle scelte del ct: sarei troppo di parte, non commento".

Cosa dice del cambio di modulo?

"Con la difesa a quattro la squadra ne ha beneficiato anche nel pressing, pensavo fosse la cosa migliore e sono stato ripagato. Anche chi è subentrato ha fatto bene, vedremo se provare qualcosina di nuovo. Alcuni movimenti non sono stati fatti benissimo".