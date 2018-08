LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Possiamo fronteggiare tutti. Testa alla Spal"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.31 - Terminata la conferenza

Due considerazioni su Ola Aina e Ljajic? - "Intanto non penso al mercato. Ljajic mi sembrava giusto farlo entrare. Aina è intelligente, una spugna e può crescere molto considerato la preparazione alternata"

Ha visto un'Inter impaurita nel secondo tempo? - "Conosco San Siro, quando la squadra cala senti la pressione. Ho detto ai miei di giocare a due tocchi e attaccare la profondità. Il calo nerazzurro ci ha aiutato"

Cosa si aspetta nelle prossime gare? - "Ho in mente anche altri moduli. Per esempio giocare con la difesa a quattro è un'idea, ma servono i meccanismi e le conoscenze da parte dei giocatori"

Com'è riuscito a trasformare il Torino nel secondo tempo? E come trova la Serie A quest'anno? - "Anche nel primo avremmo dovuto fare ciò che siamo riusciti a fare nella ripresa. Non giocavamo e subivamo la pressione interista. Contro la Roma abbiamo anche fatto meglio di oggi. Differenze con la Premier? Non ne vedo. Vincere o perdere è chiaro che dà risultati differenti, a 360 gradi. La nostra Serie A ricomincia ad essere quella di una volta. Deve essere competitiva"

La squadra è molto cambiata... - "E non avevamo Baselli, Soriano e Ola Aina sono nuovi e stanno inserendosi piano piano. Meglio sarebbe stato partire in ritiro con tutti, ma possiamo fare un buon campionato"

Soddisfatto della prestazione del suo Torino? - "Sì, ma già pensiamo alla SPAL che è prima in classifica. LA squadra era prima impaurita, poi nell'intervallo abbiamo riflettutto sulle nostre qualità. Serve più autostima. Possiamo ben sperare nel futuro, possiamo mettere in difficoltà tutti"

23.21 - Iniziata la conferenza stampa di Walter Mazzarri

22.50 - Il Torino gioca un gran secondo tempo, riprende l'Inter e porta a casa un punto prezioso visto il ko dell'esordio. A breve il tecnico granata, Walter Mazzarri, sarà nella sala stampa del Meazza per la consueta conferenza post gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com