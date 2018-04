LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Col Milan servirà il miglior Belotti"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

In campo per l'Europa, domani sera Torino e Milan si affrontano in casa dei granata per la 33esima giornata del campionato di seria A. In conferenza, Walter Mazzarri presenta la sfida contro i rossoneri alle 14.45 dall'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si comincia tornando della sfida contro il Chievo. Cosa è mancato per vincere? "Simao andati su un campo difficile. Abbiamo dato l'impressione di andarci con autorevolezza. C'è mancata la cattiveria negli ultimi venti-trenta metri. Bisogna migliorare nella cattiveria nel fare gol. E' anche vero che l'occasione di Ljajic è stata neutralizzata da Sorrentino con il ginocchio".

Come sta la squadra dal punto di vista fisico? "I rientranti rappresentano delle incognite sulla loro tenuta. Di quelli che stanno giocando di più, Baselli è quello che sembra essere più in forma. Da domenica a domenica le gare cambiano".

Su Niang? "Sono valori aggiunti, è rientrato in questi giorni. Valuterò le sue condizioni, se starà bene rientrerà. Altrimenti no.

Rincon fuori forma? "Non sono d'accordo, è un giocatore affidabile. Corre tanto e si sacrifica per la squadra. Ha un rendimento costante".

Ancora su Niang: "Quando sono arrivato si giocava 4-3-3. Ora la squadra ha trovato una sua quadratura di squadra, con il nuovo modulo. C'è maggiore compattezza. Adem può fare il trequartista, è un giocatore prettamente offensivo. Se devono giocare tutti insieme, con Edera, Iago Falque... tutti non possono giocare. Devo fare i conti per il Torino, e vogliamo che il Torino vinca il più possibile".

Su Belotti: "Ha fatto dei picchi, gare buone e meno buone. Spero che domani faccia una gara all'altezza, al di là del gol. Ha oscillato un po' da quando è rientrato. Mi auguro che domani stia meglio rispetto alla sfida contro il Chievo. Contro il Milan servirà il miglior Belotti".

Sulla formazione: "N'Koulou sta bene, è in grado di giocare. Oggi sarà il vero test, in allenamento, per capire chi potrà giocare o meno".

Europa League: "Domani sarà una partita da tre punti. Se dovesse dipendere da noi, non dovremo avere nessuno scrupolo di coscienza. Il Milan con il Napoli mi ha impressionato. Hanno giocato alla pari".

Ancora su Belotti, sul mercato? "Non chiamo il presidente in chiave mercato. Do per scontato che, per continuare a crescere, servirà fare un mercato intelligente, sempre su certe basi. E' un ambiente ambizioso che vuole arrivare in alto il prima possibile".

Su Sirigu: "E' un portiere di grande affidabilità da sempre. E' forte, sono contento del portiere che ho".

Ha studiato qualcosa per andare più in gol? "Dobbiamo essere più cinici in area di rigore. I presupposti li abbiamo creati contro il Chievo, serve più cattiveria. E' anche un momento... sto lavorando sulla crescita, oggi la squadra ha un'identità precisa. Lo stinco di Sorrentino ci ha negato la vittoria. I presupposti si sono creati. Poteva e doveva essere la quarta vittoria".

Su Iago Falque: "E' un professionista serio. Dei nostri attaccanti, lui è quello che ha fatto meglio. Ci sta che in qualche partita renda un po' meno. Quando lo vedrò più stanco potrò dargli un turno di riposo, ma faccio sempre fatica a tenerlo fuori".