LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Toccato il fondo, ritiro a tempo indeterminato"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Umiliazione, non ci sono altre parole per descrivere lo 0-7 interno subito dai granata. Torino mai in partita, con Salvatore Sirigu che ha salvato almeno in altre quattro occasioni che avrebbero potuto rendere ancor più largo il già pesante passivo. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Walter Mazzarri analizzerà questa incredibile sconfitta. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.30 - Comincia la conferenza stampa.

"Mi presento perché ho rispetto della stampa e dei tifosi, l'unica cosa che mi sento di dire è che è stata una prestazione indifendibile e incommentabile. Si è deciso di andare in ritiro fino a tempo indeterminato. Oggi toccato il fondo, proveremo subito a risalire. Non vorrei rispondere a nessuna domanda"

Ha le risorse per uscire da questa situazione o se ha pensato alle dimissioni?

"Ho già detto che domani cercheremo di fare quello che dobbiamo fare".

Ore 23.34 - Termina la conferenza stampa di Mazzarri.