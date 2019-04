LIVE TMW - Torino, Mazzarri: "Tre punti importanti, vediamo gara dopo gara"

Fonte: Inviato a Marassi

17.21 - Successo importantissimo in chiave Europa League per il Torino che supera 1-0 il Genoa a Marassi. Il tecnico granata Walter Mazzarri commenterà il match del “Ferraris” in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Tre punti dalla Champions?

"No. Tre punti importanti perché in altre partite abbiamo perso punti dove meritavamo di più. Li abbiamo recuperati però oggi dove non abbiamo fatto bene. Soprattutto nel primo tempo dove il Genoa ha fatto bene. Nell'intervallo mi sono arrabbiato molto e abbiamo giocato meglio. Dopo il vantaggio poi Sirigu ci ha salvato da grande portiere che è".

Torino rivelazione di questo campionato.

"Mi sembra evidente. Guardate la griglia di partenza, la storia recente cosa dicevano e guardiamo dove siamo noi ora. Mi sembra che dopo tanti anni i nostri colori sono lì a lottare per qualcosa di importante. Sembrava un sogno per tutti essere a cinque giornate dalla fine con questo punteggio. La Lazio è sotto di noi, squadra molto accreditata mentre noi eravamo tanto che non giocavamo per questi traguardi".

Ha detto che il popolo sogna la Champions e voi gliela darete?

"Si scherzava. Mi mettono le musichetta da quando il presidente fece una battuta. Si è detto che di gara in gara si deve dare il massimo e vediamo dove saremo l'ultima giornata".

Sirigu una certezza, Baselli unico rammarico?

"Ero indeciso se portare avanti il cambio. Il ragazzo nella notte non è stato molto bene. E' andata così. Lui recupererà e sarà pronto per la prossima partita. Non piangiamoci addosso e cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno".

