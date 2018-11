LIVE TMW - Torino, parla Iago Falque: "Voglio restare, il rinnovo si farà"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

Parla Iago Falque. Presente all'appuntamento di presentazione dello sponsor "Invent", l'attaccante granata commenta l'attualità del Toro: dalla rincorsa all'Europa al suo rinnovo contrattuale, passando per il rendimento di una squadra a caccia di una continuità non così lontana. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in scena alle 12.30 dalla sala conferenze dell'Olimpico Grande Torino. Per lui 135 presenze e 28 gol in maglia granata fino ad oggi. Un'occasione, anche, per analizzare la sconfitta contro il Parma: "La sosta per noi non arriva in un buon momento. I tre giorni di riposo li abbiamo sfruttati per ricaricare. Ora abbiamo già la testa lunedì a Cagliari, senza voltarci troppo indietro".

CONTINUITA' TORO - "Stiamo arrivando a una continuità sul campo. La sconfitta contro il Parma nessuno se l'aspettava. Non abbiamo saputo gestire i momenti negativi della partita. Servirà allenarci meglio, più forte. Cercando di correggere i nostri errori. Ora guardiamo avanti. Siamo in corsa con tutte le squadre. Il campionato è molto equilibrato: si può vincere e perdere ovunque. Rispetto agli anni scorsi abbiamo in gioco diverso. Mi viene in mente il primo tempo con la Fiorentina, il miglior Torino della stagione".

RINNOVO CONTRATTO - "Stiamo parlando. La volontà c'è, da parte mia e del club. Voglio stare qui, presto o tardi si farà. Voglio crescere, credo che il Torino sia il posto migliore farlo. Il Torino sta facendo bene e voglio fare parte della causa del Torino".

MATURITA' - "Ci stiamo lavorando. Il mister ha ragione, quando dice che ci manca maturità. E servirà dare risposte a Cagliari. Abbiamo giocatori di esperienza in squadra. Non possiamo stare sempre con alti e bassi. Siamo positivi, pensiamo di poter far bene questa stagione".

VERSO CAGLIARI - "Pavoletti è un giocatore d'area di rigore. Ma mi tengo Belotti... Il Cagliari? Lo scorso anno siamo andati a dare risposte. Ed è quello che dobbiamo fare lunedì. Arbitri? Senza qualche errore, forse qualche punto in più oggi ce l'avremmo".

FUTURO - "In questi due anni non ho mai fatto dichiarazioni. In quel momento (dopo la sconfitta contro la Roma, ndr) mi si dava per partente e mi sono sentito di dire quello che ho detto. Mi sono sfogato perché credo che meritavo altro. Ora mi piace essere protagonista per quello che faccio in mezzo al campo".

PALLONE D'ORO - "Lo darei a Messi, non c'è dubbio. Chi lo merita dei nostri? N'Koulou, un giocatore da tenerci stretto. Mi piace anche molto Meité, è il nuovo acquisto che mi ha sorpreso di più".

Termina la conferenza.