LIVE TMW - Torino, Petrachi a SI: "Belotti piace al Milan, ma parte solo per top club"

Meglio da calciatore o da ds? Da calciatore ho ricevuto meno di quanto meritassi. Sono maturato tardi. Diciamo che da ds sto cercando di non fare gli errori che facevo da calciatore".

Su Maksimovic: "Fino a fine agosto era d'accordo con Mihajlovic per restare. Per questo mi sono mosso su delle alternative e non su dei titolari. Adesso sono molto fiducioso riguardo a Lyanco, pagato sette milioni e con un potenziale importante".

Ancora su Belotti: "Mi piacerebbe se restasse un altro anno con noi. Costa almeno 80 milioni di euro. Se lo venderemo, andrà all'estero".

Su Schick: "La sua clausola (25 milioni di euro, ndr) può essere pagata, perché Schick ha qualità importantissime".

Su Valdifiori: "Effettivamente un metodista come Valdifiori in un 4-2-3-1 viene penalizzato. Stiamo valutando se continuare così il prossimo anno, molto probabilmente lo faremo. E' chiaro che se andremo avanti con questo modulo dovremo fare delle scelte di mercato e selezionare i giocatori più adatti della nostra rosa".

Sul Milan e Belotti: "Non conoscevo Mirabelli personalmente. Mi ha chiamato e mi ha invitato a Milano. Abbiamo parlato di tante cose, mi ha fatto delle domande e ci siamo confrontati su vari argomenti. Belotti gli è sempre piaciuto, ma non siamo entrati nello specifico. Mirabelli non mi ha detto che avrebbe certi soldi per Belotti. E' difficile, ribadisco, che un club italiano possa prendere Belotti. Andrea parte solo per un top club. Secondo me, a lui servirebbe infatti farsi un altro anno da noi e confermarsi in granata prima di cercare gloria altrove".

Sul futuro di Belotti: "Belotti piace a tante squadre. E' giovane, ha forza, dinamismo e soprattutto umiltà. Belotti è il prototipo di giocatore che ogni allenatore o ds vorrebbe avere nella propria squadra. Personalmente, vorrei godermelo ancora dopo averlo preso. Belotti vuole restare da noi e se bene che la sua posizione potrebbe cambiare solamente se dovesse arrivare un top club che punti allo Scudetto o alla Champions".

Ancora su Cairo: "Stasera si trova a Madrid, ma solamente per questioni lavorative".

Su Ventura: "Lo portai io al Torino, dopo averlo avuto al Pisa e averlo raccomandato a Cairo. So bene quali giocatori voleva e ci sono state delle sue scelte come Gillet o Barreto, ma anche tante mie operazioni di mercato".

Sull'incontro odierno col Milan: "Oggi ho visto il Milan, ma il presidente già lo sapeva.

Sull'acquisto di Belotti: "Va chiesto al giocatore e al suo agente chi l'ha portato al Torino. La mia forza non è quello che dice la gente, ma quello che faccio. Al di là delle chiacchiere, sono io a gestire tutte le trattative del Torino. Cairo guarda tutte le virgole, i contratti e i dettagli, così come fa nelle altre aziende che possiede, ma mi interpella sempre. Il nostro presidente avrebbe sognato di fare il calciatore e anche per questo oggi ama vivere il calcio a 360°".

Sul suo lavoro: "Non mi piace parlare coi media e con nessun altro. A volte non dico neanche ai miei collaboratori il giocatore che voglio acquistare. Sono una persona molto riservata".

Su Cairo: "E' un grande aziendalista, non è facile lavorare con lui. Mi ha fatto sopravvivere il fatto di non essere uno 'yes man'. Cairo mi ha lasciato sempre grande spazio e, quando non ero d'accordo, mi sono esposto. Il presidente però è una persona colta e intelligente, ci siamo sempre confrontati e capiti. Io non ho niente da nascondere e vengo da una lunga gavetta, ho vinto campionati con Pisa e Torino, conquistando sul campo anche l'Europa. Mi auguro di centrare di nuovo una qualificazione in Europa il prossimo anno".

Sugli obiettivi: "Voglio continuare così, perché il mio obiettivo è riportare il Torino in Europa. Spero di poter regalare grandi soddisfazioni ai miei tifosi. Oggi mi sento addosso la maglia granata. Ho capito cosa si significa questa fede, cosa che non ero riuscito a fare da calciatore".

Sul premio: "Sono molto felice, questo premio è davvero gratificante. Ringrazio il presidente Cairo, che mi ha consentito di lavorare nella massima autonomia in tutti questi anni. Sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio con fatica e sudore. Torino non è una piazza facile ed è stata dura, ma sono contento di avercela fatta".

Il ds del Torino Gianluca Petrachi, premiato negli studi di Sportitalia come migliore direttore sportivo nell'anno 2016 della trasmissione "Speciale Calciomercato", commenta a 360° la stagione e il futuro dei granata.