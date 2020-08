live Torino, Vagnati: "Non saremo terra di conquista per i nostri giocatori"

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, presenta il nuovo allenatore Marco Giampaolo : "Ringrazio Longo e il suo staff, li ho visti immersi nell'avventura granata. Oggi è una giornata importante, presentiamo un allenatore che abbiamo voluto come prima scelta. Marco è quello giusto in questo momento, ha le caratteristiche per aprire un qualcosa a lunghissimo termine. I risultati arrivano con programmazione e continuità di lavoro, così come le strutture".

Cosa succederà quest'estate con i ritiri?

"Con Biella non è successo nulla di clamoroso, abbiamo valutato tante e sappiamo che abbiamo un centro sportivo accogliente. Abbiamo deciso di rimanere a Torino, anche per seguire meglio il protocollo. Voglio che il Toro non abbia mai problemi organizzativi e strutturali, non voglio dare alibi ai giocatori. Abbiamo uno staff contento di rimanere qua, anche il clima ci aiuta. Staremo volentieri a Torino, ringrazio comunque Biella e avremo modo di andare a trovarli. Avevamo fatto una scelta, ora preferiamo rimanere qua. Parlando con lo staff tecnico e valutando tante cose, tra cui i protocolli e la struttura del manto erboso di Biella che non andava benissimo, abbiamo deciso di restare a Torino. Saranno in ritiro tutti insieme".

Ci sono mal di pancia in squadra?

"Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ci dobbiamo incontrare, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista. Ci vorrà disponibilità ad adattarsi in un altro calcio, ma in tanti possono farlo secondo me".

Sirigu ha caldeggiato l'uscita dal Toro?

"Non mi è stato detto, Salvatore è un ragazzo vero e se deve dirmi qualcosa me lo dirà. Sappiamo il suo valore (interviene Cairo: "Ho visto Branchini a Forte dei Marmi, non me ne ha mai parlato). Il mercato è in una fase di stallo, solo noi e il Napoli abbiamo comprato, e dire "voglio andare" in questa situazione di stallo potrebbe essere controproducente".

Biglia è un obiettivo?

"E' tra i profili che ha allenato il mister, ora stiamo valutando la sua posizione come tante altre. Il mister ha avuto tanti giocatori, abbiamo ampia scelta".

