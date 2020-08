live Torino, Vojvoda: "Ho scelto i granata per la storia del club"

Insieme a Karol Linetty, si presenterà anche Mergim Vojvoda: il terzino classe 1995 è stato soffiato dal Torino all'Atalanta ed è arrivato dallo Standard Liegi per rinforzare le fasce della formazione di Marco Giampaolo. Ha scelto la maglia numero 27. A breve, l'esterno basso di nazionalità kosovara parlerà dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com..

Ore 16.25 - Comincia la conferenza stampa di Vojvoda.

Come mai ha scelto il Toro nonostante ci fossero altri club come l'Atalanta?

"Ringrazio per gli sforzi fatti il presidente e il direttore. E' vero, mi ha cercato l'Atalanta e fanno la Champions, ma ho scelto il Toro per la storia: ha una storia importante, ecco perché ho scelto il Toro"

Il vostro obiettivo è l'Europa?

"Lo guarderemo alla fine, dobbiamo pensare partita per partita senza pensare troppo in grande. Se ci saremo qualificati bene, altrimenti avremo comunque dato il meglio di noi".

Ha parlato con Ujkani o Gillet prima di accettare il Toro?

"Si: Gillet mi ha detto di non pensarci nemmeno, di andare di corsa. E il mister mi potrà aiutare molto nella crescita. Samir (Ujkani, ndr) è il capitano della mia Nazionale, anche lui mi ha detto che il Toro era un grande club".

Ricorda qualcosa della guerra nel suo paese?

"Sono orgoglioso di aver conosciuto quella storia, mi ha fatto crescere. Mio padre era un soldato, ho conosciuto una storia molto dura: ma forgia il carattere, sono orgoglioso di aver vissuto tutto ciò".

Com'è stato il primo impatto con il mister e con i compagni?

"Impressioni molto positive, anche se sono appena arrivato. Facciamo molto tattica, è positivo per me perché posso imparare tante cose".

Quali sono le sue caratteristiche?

"Posso ricoprire più ruoli: preferisco giocare terzino a destra, ma per dieci anni ho fatto il difensore centrale. Posso fare entrambi i ruoli, sono pronto"

Cosa sa del campionato italiano?

"E' un gran campionato e importante, io arrivo da quello belga ed è un bel salto per me".

Ore 16.35 - Termina la conferenza stampa di Vojvoda.