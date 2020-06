live Torna il calcio, stasera Juve-Milan: CR7 con Dybala, le probabili formazioni

vedi letture

Tutti gli aggiornamenti sulla ripartenza del calcio italiano su TUTTOmercatoWEB.com! Aggiorna o premi F5

Alle 21 di stasera torna il calcio. Niente supplementari. Tutti pronti, alle nove di sera. È questo il momento in cui il calcio italiano ripartirà ufficialmente, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia Covid-19. Niente tifosi allo stadio, per quello si deve ancora attendere. Ma intanto è già qualcosa. Torna la Coppa Italia, non tornano i supplementari: Juve e Milan ripartono dall’1-1 dell’andata (Napoli e Inter dall’1-0 per gli azzurri). Se il risultato dopo 90 minuti sarà lo stesso, si andrà direttamente ai calci di rigore. Seguiremo tutti gli aggiornamenti col nostro LIVE pre-partita:

19.23 - Riunione tecnica Milan. Pioli conferma il 4-2-3-1 - Secondo quanto riferito da Sky Sport, Stefano Pioli avrebbe confermato le indicazioni della vigilia scegliendo il 4-2-3-1 per il suo Milan. L’allenatore rossonero, durante la riunione tecnica andata in scena pochi minuti fa, ha quindi comunicato alla squadra la formazione che alle 21 scenderà in campo allo Stadium: davanti a Donnarumma agiranno Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria. Sulla trequarti, qualche metro avanti rispetto a Bennacer e Kessie, ecco Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura con Rebic unica punta.

18.58 - Le probabili formazioni della sfida a 2 ore dal fischio d'inizio - La Juventus arriva alla gara senza Chiellini, Higuain, Ramsey e Demiral, non convocati da Maurizio Sarri. I dubbi principali del tecnico bianconero riguardano l’esterno destro di difesa (Cuadrado o Danilo), il centrocampista che dovrebbe affiancare Pjanic e Bentancur (Matuidi o Khedira) e l’attaccante che dovrà sostenere CR7 e Paulo Dybala. Il tutto ammesso che venga confermato l'utilizzo del 4-3-3.

Il Milan di Stefano Pioli invece pare intenzionato a scendere in campo col 4-2-3-1 con Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura alle spalle di Rebic unica punta. Poco più indietro, fra difesa e attacco, Bennacer e Kessie.

Queste le probabili formazioni della sfida:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore : Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Calhanoglu, Paquetà, Bonaventura; Rebic.

Allenatore : Pioli.

18.32 - Stasera minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della pandemia - Con una nota la FIGC ha comunicato che "in occasione della ripresa delle competizioni calcistiche, il presidente federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle semifinali e della finale di Coppa Italia di Serie A, delle gare della prima giornata dei campionati organizzati dalla LNP Serie A e LNP Serie B che vedrà la partecipazione di tutte le squadre, nonché della finale di Coppa Italia di Serie C e delle gare della prima fase dei play-off e play-out di Serie C per ricordare tutte le vittime della pandemia di COVID-19".

18.09 - I dieci minuti prima del fischio d'inizio nel dettaglio - Il fischio d'inizio... Minuto per minuto. Repubblica spiega nel dettaglio il cerimoniale che porterà, nei minuti precedenti, al via della prima gara post stop per pandemia da Coronavirus tra Juventus e Milan di questa sera. Alle 20.51 i raccattapalle si sistemeranno, alle 20.54 e 30” gli arbitri usciranno dagli spogliatoi, alle 20.55 lo farà il Milan, alle 20.56 la Juventus. E alle 21.00 il minuto di silenzio per le vittime, poi il via. E sarà di nuovo calcio.

17.33 - La Rai punta al record: attesi oltre 12 milioni di spettatori - Dopo quasi 100 giorni di stop, in Italia si respira grande voglia di calcio. A partire dalle 21 milioni di italiani saranno incollati alla tv per seguire dal vivo la ripresa del calcio giocato. L’appuntamento della Stadium fra Juventus e Milan come noto si svolgerà in un contesto di porte chiuse e alla luce di quanto detto la Rai punta a battere il record di share: in passato si erano toccati gli 11 milioni e 694mila spettatori durante Inter-Roma del 2010. Questa sera i vertici di Viale Mazzini puntano a sfondare il muro dei 12 milioni di spettatori, scrive la Gazzetta dello Sport.

15.58 - Ramsey: "Speriamo che CR7 ci aiuti ad alzare tanti trofei" - "Dybala è un giocatore di grande talento e fa cose straordinarie, mentre Ronaldo è tra i migliori della storia: vuole sempre vincere, anche in allenamento, e speriamo ci aiuti ad alzare tanti trofei". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey in un'intervista al portale americano The Athletic. In gallese, ancora non al top, non sarà a disposizione di Sarri stasera.

15.29 - Bonaventura ha la grande occasione - Questa sera, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Giacomo Bonaventura avrà una grande chance dal primo minuto: nonostante la sua amarezza per l'addio ormai certo a fine stagione (il Milan non gli rinnoverà il contratto in scadenza), Jack vuole lasciare il segno per un'ultima volta. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.

15.03 - Elkann: "Ci rialzeremo tutti insieme. Forza Juve" - Lapo Elkann elogia l'iniziativa di dedicare un minuto di raccoglimento, prima delle semifinali di Coppa Italia, per ricordare le vittime del Coronavirus: "Stasera un minuto di silenzio prima di Juve-Milan perché non possiamo e non vogliamo dimenticare che molti nostri fratelli e sorelle hanno sofferto e stanno soffrendo, ci rialzeremo tutti insieme. Forza Juve, fino alla fine", ha scritto sul proprio account Twitter.

14.30 - I convocati della Juventus: poker di assenti - L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Oltre a capitan Chiellini, assenti Higuain, Ramsey e Demiral. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori - De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti - Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

13.40 - Le probabili formazioni - Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan. Domani invece toccherà a Napoli-Inter (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), sabato sera alle 21: si parte dall'1-0 dell'andata, firmato da Fabian Ruiz, che gli azzurri dovranno però difendere strenuamente per assicurarsi la finale del 17 giugno. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Calhanoglu, Paquetà, Bonaventura; Rebic.

Allenatore: Pioli.

12.40 - La regia Rai di stasera affidata a Popi Bonnici - Sarà di uno storico regista dello sport e del calcio italiano, la regia della prima gara post pandemia per Coronavirus del pallone nostrano: Popi Bonnici guiderà la parte tecnica di Juventus-Milan per la RAI e su Twitter ha confidato le sue emozioni in vista di una gara così delicata.

12.12 - Venti milioni di motivi per andare in finale di Coppa Italia - Il montepremi della Coppa Italia, per il Milan, è particolarmente ricco. Vincere la competizione rappresenterebbe per i rossoneri di accedere alla prossima Europa League, un traguardo tutt’altro che scontato in Serie A, classifica alla mano. Passando per il campionato, peraltro, Romagnoli & Co dovrebbero affrontare le forche caudine dei preliminari. In mesi nei quali si giocherà ogni due-tre giorni, risparmiarsi un paio di partite non sarebbe certo un male.

11.44 - Per la Rai è atteso un record di ascolti - Il calcio torna a riempire le case degli italiani, ma non ancora gli stadi, e tutto ci sembra più normale. Non lo sarà di certo il trend degli ascolti di stasera, su Rai 1, quando Juventus e Milan si sfideranno per un posto in finale di Coppa Italia. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport i vertici di Viale Mazzini saranno i più contenti per il ritorno dello sport più amato del paese: per stasera è infatti atteso il record di ascolti, un obiettivo piuttosto semplice visto che oltre ai tantissimi appassionati a cui il calcio manca da tre mesi, davanti alla tv ci saranno anche svariate migliaia di tifosi che normalmente vivono la sfida allo stadio.

11.16 - La probabile formazione rossonera: sarà 4-2-3-1 - Il tecnico Stefano Pioli ieri ha provato lo stesso undici che sta utilizzando ormai da una settimana nelle prove tattiche. Donnarumma tra i pali, Conti a destra e Calabria a sinistra (quest’ultimo al posto dello squalificato Theo Hernandenz), poi Romagnoli e Kjaer al centro della difesa. A centrocampo Kessie e Bennacer giostreranno i palloni davanti la difesa, mentre Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu saranno i giocatori a supporto di Ante Rebic, unica punta. I tre trequartisti daranno anche una mano al centrocampo in fase di non possesso con un modulo che oscillerebbe tra il 4231 al 4411, in base a quando attacca la formazione di Maurizio Sarri.

10.56 - Anche la Lega Serie A ufficializza la ripresa - Dopo l'annuncio di Conte di ieri, i dubbi erano spariti. La Lega Serie A ha comunque voluto ufficializzare oggi la disputa delle semifinali di ritorno di Coppa Italia con un comunicato. La programmazione delle due gare, in virtù del nuovo DPCM annunciato ieri dal premier, prevede Juventus-Milan alle 21 di stasera e Napoli-Inter allo stesso orario di domani, entrambe in diretta su Rai 1.

10.45 - Inzaghi: "Non sarà mai una gara come le altre" - "Non vedo l’ora di accendere la tv e guardare Juve-Milan. Non sarà mai come le altre partite. Quando giocavo, la prima grande sfida della stagione era il Trofeo Berlusconi. In estate le squadre erano ancora in rodaggio, ma San Siro si riempiva e anche gli ascolti in tv erano altissimi. La gente aveva voglia di calcio e sarà così pure stavolta. Tra l’altro questa sfida conta tanto", così Pippo Inzaghi, grande doppio ex della sfida.

10.24 - 300 persone stasera allo stadio, e la musica degli AC/DC - Riapre casa Juve: 300 persone in tutto tra vuoti e silenzio, 96 giorni dopo l'ultima volta. L'ingresso in campo per il riscaldamento vedrà però intatta la playlist con gli AC/DC e Thunderstruck ad accompagnare Bonucci e compagni. Niente applausi ma un percorso diverso, cerimoniale rigidissimo che verrà rispettato nei minimi dettagli. Percorsi e orari differenziati per le squadre dagli spogliatoi al campo fino all'antidoping, anche gli arbitri dovranno portare la mascherina fino all'ingresso in campo. Niente mascotte, niente bambini, 6 raccattapalle, le presenze saranno così divise: 300 totali di cui 60 della squadra ospite, 4 tra Lega e Antidoping. 10 della carta stampata, 10 fotografi, 20 dei diritti tv, 65 della produzione, 25 steward, 6 per il presidio igienico.

9.55 - Ci sono anche le modifiche al regolamento - Stop ai supplementari, ma con cinque cambi da giocarsi: stasera, con il ritorno del calcio professionistico in Italia grazie a Juventus-Milan, prendono vita le modifiche regolamentari inserite in tutte le competizioni italiane della stagione 2019-20, campionato e Coppa Italia. Lo ha ufficializzato settimana scorsa la Federcalcio «metabolizzando» la direttiva dell’IFAB, l’organismo calcistico mondiale. Inoltre, precisa il comunicato federale, «è stato deciso di prevedere che ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco». E specifica che se le due squadre effettuano il cambio nello stesso momento, quest’ultimo verrà conteggiato per entrambe.

9.28 - La probabile formazione bianconera: 4-3-3 - Maurizio Sarri cercherà conferme nelle prossime ore sugli uomini che hanno dato maggiori sensazioni positive in queste settimane di allenamento e che dovrebbero partire dal primo minuto. In difesa, invece, i nodi maggiori sono relativi al terzino destro: Cuadrado è favorito su Danilo, anche se il colombiano nella gara d'andata aveva giocato da esterno alto e potrebbe essere una buona soluzione in alternativa a Douglas Costa, che difficilmente garantirà i novanta minuti. Bonucci e De Ligt giocheranno al centro della difesa, completerà la linea difensiva Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo, invece, la novità è rappresentata da Bentancur, con Matuidi più uno tra Pjanic e Khedira (il bosniaco è favorito all'ultima curva). Mentre in avanti, oltre a Douglas Costa, sembra scontata la presenza di Cristiano Ronaldo e Dybala. Qui l'articolo completo.

9.15 - Maldini sarà regolarmente allo Stadium stasera - L'assenza di Paolo Maldini dal colloquio poi divenuto acceso tra Gazidis e Ibrahimovic ha fatto discutere. In molti l'hanno visto come il preludio all'addio, ma in realtà, il dirigente rossonero era assente a causa di un piccolo intervento che aveva programmato da tempo e che lo ha costretto a rimandare la propria presenza a Milanello. Nessun dissidio con l'amministratore delegato secondo La Gazzetta dello Sport, tanto che questa sera, l'ex bandiera rossonera sarà regolarmente allo stadio per assistere alla semifinale contro la Juventus.

9.00 - Dove eravamo rimasti? Era il 13 febbraio e la Juventus usciva con un risultato positivo ma con una prova negativa da San Siro. 1-1 il risultato della semifinale di andata. Rossoneri superiori per larga parte di match, poi il rosso a Hernandez cambia la partita. Ronaldo sigla il rigore del pari al 90', tra le polemiche. L'episodio: Cristiano Ronaldo in rovesciata manda verso la porta di Donnarumma, ma sulla traiettoria c'è Calabria che, girato, intercetta il pallone con una mano. Dapprima l'arbitro non concede il rigore, poi il VAR richiama Valeri che va a rivederlo, concedendo poi la massima punizione.