LIVE TMW - Torna l'Europa League. Eintracht-Inter, Borja Valero trequartista

Dopo la due giorni di Champions, torna protagonista anche l'Europa League. E l'Inter di Luciano Spalletti, contro un avversario di livello come l'Eintracht Francoforte, dovrà subito dare un segnale forte a livello di gioco e soprattutto di risultati. In attesa del fischio d'inizio delle 18.55, su TMW potrai seguire l'avvicinamento alla gara della Commerzbank Arena con commenti, curiosità e tutte le ultime di formazione.

17.45 - Formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Matias Vecino e Borja Valero a sostegno di Marcelo Brozovic e il tridente con Matteo Politano, Lautaro Martinez e Ivan Perisic. Stefan de Vrij a fianco di Milan Skriniar in difesa. Per l'Eintracht, sarà Mijat Gacinovic il sostituto dell'infortunato Ante Rebic, a sostegno della coppia offensiva composta da Sebastian Haller e Luka Jovic.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2) : Trapp; Hinteregger, Hasebe, N'Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

A disposizione: Rønnow​​​​​​, Russ, Falette, Willems, De Guzman, Stendera, Paciencia.​

Allenatore: Hütter.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Martinez, Perisic.

A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, Cedric, Schirò, Candreva, Merola.

Allenatore: Spalletti.

15.45 - Le probabili formazioni

Pochissimi dubbi di formazione per il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in vista della sfida delle 18.55 contro l'Eintracht. L'assenza di Radja Nainggolan regalerà una maglia da titolare a Borja Valero, mentre in difesa aperto il ballottaggio fra Soares e D'Ambrosio (col primo favorito) con De Vrij-Skriniar-Miranda che si giocano le due maglie da titolare al centro della difesa. Questi i probabili undici della sfida:

Eintracht (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez

15.10 - Rummenigge tifa Inter

"Guarderò la partita in tv e tiferò per la mia vecchia squadra: l’Inter". Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, parla così a La Gazzetta dello Sport dell'impegno dei nerazzurri contro l'Eintracht Francoforte: "È molto forte in attacco, con Jovic e Haller. Sta andando bene da due anni. In difesa però lascia qualcosa. Con noi hanno faticato, hanno perso 5-0 e 3-0, in Supercoppa e in Bundesliga. Errori da evitare? Sarà importante fare risultato a Francoforte, con gol. Non perdere, perché loro sono bravi anche in trasferta".

13.50 - Le immagini dal ritiro dell'Inter

Ore di attesa per l'Inter all'interno del proprio hotel a Francoforte. I giocatori stanno riposando e si stanno concentrando in vista del fischio d'inizio delle 18.55, mentre il tecnico Spalletti sta valutando gli ultimi dubbi di formazione legati soprattutto alla difesa dove Soares e Skriniar sono in vantaggio rispetto a D'Ambrosio e Miranda.



13.40 - Torta per i 60 anni di Spalletti

Compleanno speciale per il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti che nella giornata di oggi compie 60 anni. E la società, nel ritiro di Francoforte, ha voluto festeggiare il tecnico di Certaldo con una torta ovviamente a tinte nerazzurre.



6⃣0⃣ | AUGURI Non c'è compleanno senza torta! pic.twitter.com/0fewpUb1GC — Inter (@Inter) 7 marzo 2019

13.15 - Spalletti sull'Eintracht

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella giornata di ieri ha così parlato dell'Eintracht: "Stanno facendo un ottimo campionato e giocando un calcio importante. Riescono a risolvere le partite all'ultimo com'è accaduto sabato. La vita, per noi e per loro, scorre velocemente e noi cercheremo di andare forte anche domani sera. Si tratta di andare a provare a fare tutto, vogliamo portare a casa il massimo. Dobbiamo avere le intenzioni corrette, la partita sarà molto importante e servirà anche la nostra esperienza, fatta nelle precedenti gare europee".



13.00 - Commerzbank-Arena esaurita

Sarà una Commerzbank-Arena esaurita in tutti i suoi 48mila posti, quella che questa sera farà da scenario alla sfida di andata fra Eintracht Francoforte e Inter. Di questi 48mila, i tifosi nerazzurri saranno 2700 circa. A Francoforte intanto giornata nuvolosa e particolarmente ventosa, per questa sera previsto cielo velato con possibili rovesci.

12.20 - La designazione arbitrale

Sarà lo scozzese William Collum ad arbitrare la sfida di andata fra Eintracht e Inter. In stagione il fischietto ha già diretto la sfida fra Juventus e Valencia di Champions League. La squadra arbitrale sarà completata da McGeachie e Connor come assistenti di linea, Dallas e Walsh come assistenti di porta e Stewart come quarto uomo.

11.45 - La probabile dell'Eintracht

Il tecnico dell'Eintracht Hutter, come confermato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Ante Rebic e Gelson Fernandes. Per il resto, la formazione dovrebbe essere più o meno quella tipo, schierata col 3-4-1-2: Trapp; Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.



11.25 - La probabile dell'Inter

'Distrazione al gemello mediale sinistro'. Questo il motivo per cui Radja Nainggolan non è stato convocato da Luciano Spalletti per la trasferta tedesca, un'assenza pesante che costringerà il tecnico di Certaldo a studiare nuove soluzioni di formazione. Al suo posto dovrebbe agire Borja Valero, con Perisic e Politano confermati sulle fasce e Lautaro unica punta. Questa la probabile formazione dell'Inter alla Commerzbank Arena: Handanovic; Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez.