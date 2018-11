LIVE TMW - Torna l'Europa League: formazione per il Milan, c'è Simic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.51 - Formazioni ufficiali per Milan-Dudelange

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disp. Donnarumma, Mauri, Suso, Borini, Montolivo, Abate, Rodriguez. All. Gattuso.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Schnell, Cruz, Prempeh; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Mélisse; Sinani; Turpel. A disp. Esposito, Malget, Pokar, Agovic, Perez, El Hriti, Kenia. All. Toppmoller.

16.54 Sesta di fila per Bakayoko -

Ieri, in conferenza stampa, Rino Gattuso ha parlato dell'importanza della continuità per giocatori come Bakayoko. Il centrocampista francese, migliorato visibilmente nelle ultime settimane, gioca titolare dal 31 ottobre, quando il Milan superò il Genoa a San Siro. L'ex Chelsea ha collezionato cinque presenze dal primo minuto di fila (quattro in campionato ed una in Europa League) ed oggi potrebbe arrivare la sesta contro il Dudelange.

16.18 I migliori gol del Milan in Europa -

Si avvicina il momento di andare in campo e il Milan carica i suoi tifosi. Via Twitter, il club rossonero ha pubblicato un video dei cinque gol più belli segnati nella propria storia in Coppa Uefa/Europa League.

While we wait for #MilanDudelange let's enjoy these 5⃣ gems scored in UEFA Cup matches ⤵

Un salto nel passato: ecco le 5 migliori reti rossonere segnate in Coppa UEFA ⤵

Scopri le sorprese rossonere che ti ha riservato @Starcasino_it su https://t.co/kEUwMzRnwf! ⚽🔴⚫ pic.twitter.com/FLVWWosw0B — AC Milan (@acmilan) 29 novembre 2018

15.59 Cambi d'oro in Europa per Inzaghi -

La panchina lunga in Europa funziona per la Lazio. Lo dicono i numeri: con Inzaghi che ha disputato 16 partite in campo internazionale coi biancocelesti. In ben otto occasioni hanno segnato giocatori entrati a gara in corso: è successo all’esordio col Vitesse (gol e assist di Immobile) così come col Nizza. Il trend è durato tutta la stagione, fino all’andata dei quarti di finale, quando fu Felipe Anderson a segnare il 3-2 contro il Salisburgo. Anche quest’anno i cambi di Inzaghi stanno facendo la differenza: oltre al recente gol di Correa contro il Milan in campionato, in Europa League i biancocelesti hanno battuto l’Apollon all’andata grazie alla fiammata di Immobile (entrato a metà ripresa), e chiuso la gara di Marsiglia con la rete di Marusic (subentrato a Leiva), si legge sulla Gazzetta Dello Sport. Un turnover che funziona, gestito al meglio a gara in corso grazie a una panchina fertile.

15.37 Pranzo istituzionale -

Concluso da poco il consueto pranzo istituzionale tra le dirigenze di Milan e Dudelange.

Il Presidente Scaroni, Leonardo e Paolo Maldini hanno partecipato a #CasaMilan al banchetto @UEFA insieme alla dirigenza del Dudelange 📸

Executive Chairman Paolo Scaroni, Leonardo and Maldini attended the official UEFA banquet with the Dudelange management 📸#MilanDudelange pic.twitter.com/H2odB52OvO — AC Milan (@acmilan) 29 novembre 2018

15.32 I numeri del Milan -

- Tutti i sei gol del Milan in questa Europa League sono stati realizzati nel corso dei secondi tempi.

- Il Milan ha segnato in tutte le gare di questa fase a gironi di Europa League, dopo che nella stessa fase della scorsa edizione non avevano realizzato gol in tre delle ultime quattro.

- Il Milan ha vinto tutti i sette confronti contro squadre del Lussemburgo, con un punteggio complessivo di 30 a 1. L'ultimo successo è arrivato contro il Dudelange all'andata.

14.54 Acerbi insegue Zanetti -

Francesco Acerbi sarà, con tutta probabilità, ancora una volta titolare nella difesa della Lazio questa sera. Si tratterebbe della 140^ presenza consecutiva dal 1' per il difensore ex Sassuolo, una lunga serie iniziata curiosamente proprio contro la "sua" Lazio. All'inseguimento di un record: Javier Zanetti, con la maglia dell'Inter, arrivò a 162 partite consecutive prima di fermarsi a rifiatare. L'iron-man biancoceleste non è poi così lontano.

14.11 I convocati della Lazio -

Sono 18 i calciatori convocati da Simone Inzaghi per la sfida di stasera contro l'Apollon Limassol. Tanti i giocatori rimasti a casa: Strakosha, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile e non solo.

Portieri: Alia, Proto, Guerrieri.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Lulic, Murgia, Rezzi

Attaccanti: Caicedo, Correa, Rossi.

#ApollonLazio 👥 Tante novità: ecco i 1️⃣8️⃣ calciatori convocati da mister #Inzaghi per la gara in @EuropaLeague di questa sera 👇 pic.twitter.com/037HjHo11Q — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 29 novembre 2018

13.23 Milan, quanti a caccia di riscatto o conferma -

Non solo Higuain: il centravanti argentino, che tornerà in campo in Europa League vista la squalifica in campionato, ha ammesso di dover dimostrare qualcosa in più e stasera avrà l'occasione di farlo. Ma il Pipita non è l'unico rossonero a caccia del riscatto: in campo andrà Simic, fin qui mai visto in stagione. E anche Bertolacci e Halilovic cercano più spazio in campo, oggi può essere l'occasione per dimostrare di meritarselo. All'inseguimento di una conferma c'è invece Bakayoko, in netta crescita nelle ultime uscite.

12.55 Durmisi: "Europa League time" -



Europa league time😎 pic.twitter.com/aLvVmEB0tF — Riza Durmisi (@RizaDurmisi) 29 novembre 2018

12.30 Dal Dudelange: "Possiamo sorprendere" -

A TMW ha parlato il dirigente e uomo mercato del Dudelange, Zeghdane Lehit: “Stasera possiamo fare la sorpresa, nel calcio non si può mai sapere. Attenzione".

12.10 Inzaghi prepara il turnover -

Anche Simone Inzaghi ha parlato della sfida di stasera, prefigurando un ampio turnover: "I ragazzi sono stati bravi finora in Europa, a Cipro è importante perché abbiamo ancora la possibilità di arrivare primi nel girone. L'Apollon Limassol è una buona squadra, che ha fermato il Marsiglia e che a Roma all'andata ha fatto la sua gara. Le scelte di formazione in base alla qualificazione già acquisita? Domani ci sarà la possibilità per i giocatori meno impiegati di farsi vedere. Ho una squadra matura, che disputerà un'ottima gara a prescindere. Gestire Correa e tutti gli altri attaccanti? Sono i compiti di un allenatore. Correa ci sta dando tanto così come Immobile, Caicedo e Luis Alberto. Di volta in volta cercherò di scegliere l'opzione migliore".

11.40 Gattuso parla di Higuain -

Proprio di Higuain ha parlato a Sky Gattuso: "Ci ha dato una grandissima mano, un uomo può sbagliare. L'importante è chiedere scusa e ripartire da capo, con la giusta determinazione. Lui per noi è molto importante dal punto di vista della qualità, ma deve esserlo anche a livello umano. Deve essere un esempio, quando succedono queste cose noi paghiamo le conseguenze".

11.20 La probabile della Lazio -

Ancora più turnover, in questo caso per scelta, nella formazione che dovrebbe mandare in campo Inzaghi, con Correa e Caicedo a guidare il fronte offensivo.

Le probabili di Apollon-Lazio

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica.

A disposizione: Kissas, Stylianou, Vasiliou, Papamichail, Markovic, Pereyra, Zelaya.

Allenatore: Sofronis Augousti

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Wallace, Armini, Lulic, Rezzi, Rossi.

Allenatore: Simone Inzaghi

11.00 La probabile del Milan -

Formazione ampiamente rimaneggiata per la squadra di Gattuso, che però ritrova Gonzalo Higuain in attacco.

Le probabili di Milan-Dudelange

MILAN (4-4-2): Reina; Abate, Simic, Zapata, Rodriguez; Borini, José Mauri, Bertolacci, Laxalt; Cutrone, Higuain. A disposizione: G. Donnarumma, Calabria, Montolivo, Bakayoko, Calhanoglu, Halilovic, Suso. Allenatore: Gennaro Gattuso.

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, Bisevac; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Sinani, Turpel. A disposizione: Bonnefoi, El Hriti, Jordanov, Pokar, Kenia, Agovic, Melisse. Allenatore: Dino Toppmoller.

10.50 Prima il Milan, poi la Lazio -

Buongiorno lettori e lettrici di TMW, oggi torna in campo l'Europa League, per la quinta giornata delle gare della fase a gironi. In campo alle 18.55 il Milan: i rossoneri di Gattuso ospiteranno il Dudelange per tenere accesa la lotta qualificazione, che però sarà comunque decisa all'ultima giornata contro l'Olympiacos ad Atene. Più tardi, alle 21, la Lazio sarà di scena a Nicosia contro l'Apollon Limassol: i biancocelesti, a differenza dei rossoneri, sono già qualificati e sono già certi del secondo posto nel girone.