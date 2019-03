LIVE TMW - Torna l'Europa League, l'Inter impegnata a Francoforte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la due giorni di Champions, torna protagonista anche l'Europa League. E l'Inter di Luciano Spalletti, contro un avversario di livello come l'Eintracht Francoforte, dovrà subito dare un segnale forte a livello di gioco e soprattutto di risultati. In attesa del fischio d'inizio delle 18.55, su TMW potrai seguire l'avvicinamento alla gara della Commerzbank Arena con commenti, curiosità e tutte le ultime di formazione.

11.45 - La probabile dell'Eintracht

Il tecnico dell'Eintracht Hutter, come confermato in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Ante Rebic. Per il resto, la formazione dovrebbe essere più o meno quella tipo, schierata col 3-4-1-2, anche se permane il dubbio Gelson Fernandes: Trapp; Abraham (Hasebe), Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Rode, Gelson Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

11.25 - La probabile dell'Inter

'Distrazione al gemello mediale sinistro'. Questo il motivo per cui Radja Nainggolan non è stato convocato da Luciano Spalletti per la trasferta tedesca, un'assenza pesante che costringerà il tecnico di Certaldo a studiare nuove soluzioni di formazione. Al suo posto dovrebbe agire Borja Valero, con Perisic e Politano confermati sulle fasce e Lautaro unica punta. Questa la probabile formazione dell'Inter alla Commerzbank Arena: Handanovic; Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro Martinez.