LIVE TMW - Torna l'Europa League, Napoli in casa contro il Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la due giorni di Champions, torna protagonista anche l'Europa League. Il Napoli ospiterà il Salisburgo, semifinalista della passata edizione della competizione. In attesa del fischio d'inizio delle 21.0, su TMW potrai seguire l'avvicinamento alla gara del San Paolo con commenti, curiosità e tutte le ultime di formazione.

11.28 - La probabile del Napoli

Ancelotti dovrebbe attuare pochi cambi, per scelte perlopiù tattiche, rinviando il turnover alla terza gara ravvicinata col Salisburgo. Il Salisburgo fa del pressing la sua prerogativa ed i dubbi sono tre: Ospina può essere favorito su Meret per la maggiore capacità di giocare con i piedi, per l'uscita difensiva stesso discorso per Mario Rui, leggermente favorito su Ghoulam con i soliti Koulibaly, mentre più equilibrato il ballottaggio Malcuit-Hysaj. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco con Milik c'è il ballottaggio Insigne-Mertens col belga favorito essendo più fresco.

4-4-2: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.

11.44 - La probabile del Salisburgo

Rose dovrebbe riproporre l'esperto Walke tra i pali, esperto 35enne che è il portiere delle coppe. In difesa è out Pongracic e quindi coppia centrale con Onguene e Ramalho, l'ex obiettivo Lainer a destra e Ulmer a sinistra. A centrocampo il talentuoso '96 ed obiettivo della Roma Samassekou in regia con al suo fianco Schlager ed il '98 Mwepu (ma non è da escludere il recupero dell'esperto Junuzovic). In attacco un altro talento come il '99 Wolf dovrebbe agire da rifinitore alle spalle del giapponese '95 Minamino e la punta Dabbur.

4-3-1-2: Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur.