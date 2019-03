LIVE TMW - Torna l'Europa League, Napoli-Salisburgo: Meret favorito su Ospina

Fonte: Con la collaborazione dei nostri inviati a Napoli, Marco Frattino e Raimondo De Magistris

Dopo la due giorni di Champions, torna protagonista anche l'Europa League. Il Napoli ospiterà il Salisburgo, semifinalista della passata edizione della competizione. In attesa del fischio d'inizio delle 21.00, su TMW potrai seguire l'avvicinamento alla gara del San Paolo con commenti, curiosità e tutte le ultime di formazione.

15.42 - Lainer: "Sfortunati nel pescare il Napoli"

"È stato un sorteggio molto duro per noi". Intervistato da TMW, il terzino del Salisburgo Stefan Lainer ha parlato della gara stasera: "Il Napoli era probabilmente la miglior squadra retrocessa dalla Champions League e abbiamo avuto davvero sfortuna. Tuttavia, non dobbiamo certo sentirci sconfitti già in partenza. Faremo del nostro meglio in questo bellissimo doppio confronto".

15.29 - Tutto pronto, Meret favorito

Tutto pronto in casa Napoli, che twitta verso la partita di stasera. Prende quota Meret, che dovrebbe giocare titolare con Ospina poi impiegato in campionato.

13.49 - Le ultime sul Salisburgo

In difesa l'unico ballottaggio per i tedeschi riguarda la corsia destra, con Lainer che ieri ha svolto parte del lavoro col gruppo e dovrebbe essere favorito su Todorovic. Ramalho e Onguene i due centrali, Ulmer giocherà a sinistra.

Junuzovic ieri s'è regolarmente allenato e dovrebbe partire a centrocampo con Samassekou e Schlager. Wolf agirà da trequartista alle spalle del recuperato Gulbrandsen e del confermatissimo Dabbur.

4-3-1-2: Walke; Lainer (Todorovic), Ramalho, Onguene, Ulmar; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur.

13.26 - Niente pranzo per DeLa

Niente pranzo ufficiale per Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli non parteciperà all'incontro con la dirigenza austriaca, considerato che peraltro sarà assente anche il presidente del Salisburgo. C'è invece Edoardo De Laurentiis.

13.19 - Potrebbe giocare Meret

Ospina è il portiere di coppa, ma questa sera il ballottaggio in casa Napoli è più serrato che mai. Alex Meret è infatti squalificato per la prossima di campionato, ragion per cui Ancelotti potrebbe valutare questa volta di schierare l'ex SPAL, con il colombiano poi deputato a giocare contro il Sassuolo.

Classico appuntamento col pranzo ufficiale pre-partita, col Napoli che ospiterà a Villa D'Angelo la dirigenza austriaca. Arrivata al gran completo pochi minuti fa, come testimoniato dal nostro inviato.

12.50 - Tante diffide

Il Napoli dovrà fare particolare attenzione ai cartellini gialli. In campo, infatti, Ancelotti dovrebbe schierare ben tre diffidati, peraltro tutti in difesa: con un'ammonizione Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui salterebbero la gara di ritorno.

12.29 - I precedenti: prima assoluta tra le due

È la prima gara in assoluto tra le due formazioni, nonché la prima sfida per il Napoli contro una squadra austriaca. Sono invece ben 14 i precedenti del Salisburgo contro un'italiana: 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo contro con la Lazio ad aprile 2018: 4-2 per i biancocelesti a Roma, 4-1 per i padroni di casa in Austria, col Salisburgo a passare.

12.14 - La squadra arbitrale della partita

A dirigere la gara vi sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov, assistito dai connazionali Dmitri Zhuk e Oleg Maslyanko. Addizionali Denis Scherbakov e Dzmitry Dzmitryieu, quarto uomo Yury Khomchenko. Nessun precedente per Kulbakov col Napoli, 4 precedenti con le italiane: 3 vittorie e 1 sconfitta.

11.44 - La probabile del Salisburgo

Rose dovrebbe riproporre l'esperto Walke tra i pali, esperto 35enne che è il portiere delle coppe. In difesa è out Pongracic e quindi coppia centrale con Onguene e Ramalho, l'ex obiettivo Lainer a destra e Ulmer a sinistra. A centrocampo il talentuoso '96 ed obiettivo della Roma Samassekou in regia con al suo fianco Schlager ed il '98 Mwepu (ma non è da escludere il recupero dell'esperto Junuzovic). In attacco un altro talento come il '99 Wolf dovrebbe agire da rifinitore alle spalle del giapponese '95 Minamino e la punta Dabbur.

4-3-1-2: Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Schlager; Wolf; Minamino, Dabbur.

11.28 - La probabile del Napoli

Ancelotti dovrebbe attuare pochi cambi, per scelte perlopiù tattiche, rinviando il turnover alla terza gara ravvicinata col Salisburgo. Il Salisburgo fa del pressing la sua prerogativa ed i dubbi sono tre: Ospina può essere favorito su Meret (che però è squalificato per la prossima di campionato) per la maggiore capacità di giocare con i piedi, per l'uscita difensiva stesso discorso per Mario Rui, leggermente favorito su Ghoulam con i soliti Koulibaly, mentre più equilibrato il ballottaggio Malcuit-Hysaj. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco con Milik c'è il ballottaggio Insigne-Mertens col napoletano favorito.

4-4-2: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik.