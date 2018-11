LIVE TMW - Torna l'Europa League: oggi in campo Milan e Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.10 Inzaghi prepara il turnover -

Anche Simone Inzaghi ha parlato della sfida di stasera, prefigurando un ampio turnover: "I ragazzi sono stati bravi finora in Europa, a Cipro è importante perché abbiamo ancora la possibilità di arrivare primi nel girone. L'Apollon Limassol è una buona squadra, che ha fermato il Marsiglia e che a Roma all'andata ha fatto la sua gara. Le scelte di formazione in base alla qualificazione già acquisita? Domani ci sarà la possibilità per i giocatori meno impiegati di farsi vedere. Ho una squadra matura, che disputerà un'ottima gara a prescindere. Gestire Correa e tutti gli altri attaccanti? Sono i compiti di un allenatore. Correa ci sta dando tanto così come Immobile, Caicedo e Luis Alberto. Di volta in volta cercherò di scegliere l'opzione migliore".

11.40 Gattuso parla di Higuain -

Proprio di Higuain ha parlato a Sky Gattuso: "Ci ha dato una grandissima mano, un uomo può sbagliare. L'importante è chiedere scusa e ripartire da capo, con la giusta determinazione. Lui per noi è molto importante dal punto di vista della qualità, ma deve esserlo anche a livello umano. Deve essere un esempio, quando succedono queste cose noi paghiamo le conseguenze".

11.20 La probabile della Lazio -

Ancora più turnover, in questo caso per scelta, nella formazione che dovrebbe mandare in campo Inzaghi, con Correa e Caicedo a guidare il fronte offensivo.

Le probabili di Apollon-Lazio

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica.

A disposizione: Kissas, Stylianou, Vasiliou, Papamichail, Markovic, Pereyra, Zelaya.

Allenatore: Sofronis Augousti

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Wallace, Armini, Lulic, Rezzi, Rossi.

Allenatore: Simone Inzaghi

11.00 La probabile del Milan -

Formazione ampiamente rimaneggiata per la squadra di Gattuso, che però ritrova Gonzalo Higuain in attacco.

Le probabili di Milan-Dudelange

MILAN (4-4-2): Reina; Abate, Simic, Zapata, Rodriguez; Borini, José Mauri, Bertolacci, Laxalt; Cutrone, Higuain. A disposizione: G. Donnarumma, Calabria, Montolivo, Bakayoko, Calhanoglu, Halilovic, Suso. Allenatore: Gennaro Gattuso.

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, Bisevac; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Sinani, Turpel. A disposizione: Bonnefoi, El Hriti, Jordanov, Pokar, Kenia, Agovic, Melisse. Allenatore: Dino Toppmoller.

10.50 Prima il Milan, poi la Lazio -

Buongiorno lettori e lettrici di TMW, oggi torna in campo l'Europa League, per la quinta giornata delle gare della fase a gironi. In campo alle 18.55 il Milan: i rossoneri di Gattuso ospiteranno il Dudelange per tenere accesa la lotta qualificazione, che però sarà comunque decisa all'ultima giornata contro l'Olympiacos ad Atene. Più tardi, alle 21, la Lazio sarà di scena a Limassol contro l'Apollon: i biancocelesti, a differenza dei rossoneri, sono già qualificati e sono già certi del secondo posto nel girone.