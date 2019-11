LIVE TMW - Torna l'Europa League: ultime su Lazio-Celtic e Gladbach-Roma

Fonte: con la collaborazione dei nostri inviati, Pietro Lazzerini e Gaetano Mocciaro

Dopo Juventus, Atalanta, Inter e Napoli è il momento di Roma e Lazio. Le due squadre capitoline saranno impegnate questa sera nella quarta giornata del girone di Europa League: la Lazio alle 18.55 in casa contro il Celtic, la Roma alle 21 in Germania contro il Bosussia Moenchengladbach. Su TUTTOmercatoWEB potrete seguire l'avvicinamento al fischio d'inizio delle sfide con aggiornamenti, curiosità e tutte le ultime di formazione grazie al lavoro dei nostri inviati.

14.00 - I convocati della Lazio - Dal profilo Twitter della Lazio arriva la distinta con i giocatori convocati da Simone Inzaghi per la gara di domani contro il Celtic all'Olimpico, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adenkaye, Caicedo, Correa, Immobile

#LazioCeltic 📋 Questi i 2️⃣0️⃣ scelti dal mister per la partita 👇 pic.twitter.com/c5fa4Slxo0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 7, 2019

13.17 - 1400 tifosi della Roma a Moenchengladbach - Per la gara in casa del Borussia Moenchengladbach saranno circa 1400 tifosi giallorossi presenti questa sera al Borussia Park, impianto da 46mila spettatori nel quale ci sarà il tutto esaurito.

12.33 - La probabile della Roma - Fonseca ritrova Under che però, dopo la panchina contro il Napoli, potrebbe entrare a partita in corsa e difficilmente partirà da titolare. Convocato anche Diawara, che però, come il turco, inizierà fuori. Possibilità per Santon in difesa, mentre in avanti si rivedrà Perotti dal 1' al posto di Pastore, titolare nelle ultime cinque partite dei giallorossi. Dunque ricapitolando: davanti a Pau Lopez, agiranno Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; a centrocampo ci sarà ancora Mancini affiancato da Veretout; dietro l'unica punta Dzeko, ci saranno Kluivert, Zaniolo e Perotti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

11.43 - La probabile della Lazio - Stato di forma eccellente. Dopo la sconfitta in Europa League, comunque in una partita in cui anche il pareggio sarebbe stato stretto, sono arrivate tre vittorie consecutive dove la squadra ha alternato prove pienamente convincenti ad altre dove semplicemente ha saputo gestire meglio dell'avversario la partita. Tre indisponibili: Marusic che si è fatto male al flessore e ne avrà per 20 giorni e Radu, i cui ultimi 20' di San Siro sono stati fatali. Il rumeno starà fuori tre settimane. Squalificato invece Cataldi. Fra i giocatori in dubbio: Correa non si è allenato ieri e Inzaghi spera di recuperarlo almeno per la panchina, mentre Caicedo dovrebbe stringere i denti nonostante i problemi alla spalla. L'ecuadoriano ha fatto parte della rifinitura. Immobile e Lulic affaticati con il centravanti che dovrebbe giocare, anche per l'emergenza in attacco mentre l'esterno potrà rifiatare. Al suo posto Jony che avrà una nuova chance dopo il flop della partita d'andata. Centrocampo che potrebbe essere quello di due settimane fa, con Lucas Leiva che è abile arruolabile più Milinkovic e Parolo. Luis Alberto viene da tre gare consecutive e potrebbe sedere in panchina o in alternativa affiancare Immobile davanti. Spagnolo in ballottaggio con Caicedo. Dietro chance nuovamente per Vavro al centro della difesa con Acerbi spostato a sinistra. Luiz Felipe è il favorito per completare il reparto a protezione di Strakosha.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile.