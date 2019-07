LIVE TMW - Toro, Lukic: "Abbiamo solo un obiettivo: si chiama Europa"

Fonte: nostro inviato a Bormio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Bormio, durante il penultimo giorno di ritiro del Toro, è il turno di Sasa Lukic in conferenza stampa. Il centrocampista serbo, protagonista durante l’Europeo Under 21 che si è svolto nelle scorse settimane tra Italia e San Marino, ha incontrato i media presenti in Valtellina. Segui la diretta testuale LIVE su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 13 – Inizia la conferenza stampa di Lukic.

Buongiorno Lukic. Come mai si è tolto qualche giorno di vacanza?

"Ho fatto due settimane di relax, poi alla terza ho seguito un programma personalizzato con un mio preparatore. Voglio farmi trovare subito pronto. Abbiamo solo un obiettivo e si chiama Europa".

Come è andata la passata stagione?

"Benissimo, ho bei ricordi. I gol mi hanno aiutato a trovare maggiore fiducia".

Quanto le è servita l'esperienza in Spagna?

"Tanto, perchè là il gioco è più incentrato sul pallone e sulla tecnica, qui più sulla tattica"

Si sente più importante all'interno della rosa?

"Siamo una squadra, per me è importante che il Toro vinca: non mi interessa giocare, è più importante la vittoria del gruppo".

Sensazioni sull'Europa?

"I nostri avversari hanno iniziato prima, noi non sapevamo nemmeno di dover partecipare. Abbiamo visto la partita tra Debrecen e Kukesi: dobbiamo pensare solo a noi stessi, poi verrà tutto più semplice".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Ho giocato in tutti e tre i ruoli del centrocampo: o regista, o mediano, o trequartista. Ho dimostrato di poter fare tutto, poi deciderà il mister dove farmi giocare. Ma io posso giocare ovunque. Da trequartista mi sono trovato molto bene, ma dipende anche dall'avversario".

Com'è la sua Torino?

"A me piace stare con la mia famiglia, spesso vengono a trovarmi anche i miei amici. Non vado mai in discoteca, ma esco solo per pranzo e per cena".

Dove può arrivare questo Toro?

"Abbiamo dimostrato di poter fare molto bene: dobbiamo pensare partita per partita, poi vedremo dove arriveremo. Il nostro primo obiettivo è entrare ai gironi di Europa League".

E' cambiato qualcosa dopo il gol nel derby per lei?

"Sono bellissimi ricordi, dopo quella rete sono diventato più famoso: è bello per me".

Come sta andando la sua esperienza al Toro?

"Sono arrivato dalla Serbia, qui il calcio è diverso. Con Mihajlovic ho giocato 15 partite, poi sono arrivati altri giocatori che avevano più esperienza e ho pensato che fosse meglio andare in prestito per giocare. I primi tre mesi non ho giocato nemmeno in Spagna, poi ho trovato maggio spazio: ho preso fiducia giocando contro big come Real e Barcellona, questo mi ha dato sicurezza nei miei mezzi per tornare al Toro".

Qual è il suo sogno?

"Voglio arrivare il più in alto possibile con il Toro e con la mia Nazionale, ma devo crescere e posso fare di più. Un giorno voglio essere un giocatore importante"

C'è un giocatore al quale si ispira?

"Guardo sempre Modric, è il mio idolo"

Quali sono gli aspetti che può migliorare?

"In tutto, tanto. In fase difensiva e offensiva, devo fare un po' di forza. Un po' di tutto, insomma".

Cosa è successo agli Europei alla vostra Serbia?

"Non è andata come volevamo, siamo una bella squadra con giocatori forti ma abbiamo sbagliato tutto. Mi dispiace che sia andata così, ma dobbiamo guardare avanti".

In cosa l'ha aiutata Mazzarri?

"Mi ha aiutato tanto in entrambe le fasi, ma soprattutto quando non ho la palla: mi ha insegnato ad essere più aggressivo".

Ore 13.35 Termina la conferenza stampa di Lukic.