LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Belotti come Icardi. Ljajic? Ha capito cosa voglio"

Dalla sala stampa dell'Olimpico Grande Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' vigilia di campionato a Torino, dove i granata ospiteranno l'Inter di Luciano Spalletti. A caccia della terza vittoria consecutiva, Walter Mazzarri presenta il match contro i nerazzurri, in scena domani alle 12.30 all'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, previsto per le 14.45. Si comincia a parlare dell'avversario, l'Inter: "E' evidente che per il Toro sarà una verifica molto più probante rispetto a Cagliari e Crotone. Sarà una gara difficile. E i numeri dei nerazzurri parlano da soli".

Sull'Inter, che non prende gol in trasferta da cinque punti. "Sarà difficile fare gol e non prenderlo. Se facciamo le cose fatte bene possiamo mettere in difficoltà chiunque. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi. Non vorrei parlare troppo del valore dell'Inter".

Sull'esperienza all'Inter. "Finalmente si guardano i fatti. Tutto il resto è aria fritta. Per me è stata un'esperienza positiva. Soprattutto se consideriamo il valore della squadra. Il tempo, poi, è stato galantuomo. A livello personale, dopo tanti anni è stato il primo esonero. E la cosa mi dà fastidio. Ma non mi interessa altro".

Sulla formazione: "Domani farò un'ultima verifica. Non posso ancora sbilanciarmi".

Su Icardi: "Arrivava dalla Samp, abbiamo fatto tanti allenamenti per fargli migliorare il sinistro. Aveva fatto benissimo anche con noi, c'era Milito che stava finendo la carriera. Ormai è un campione consacrato".

Su Ljajic: "Sono arrivato e lui arrivava da un infortunio. Avrebbe dovuto prendere la condizione di oggi. E serviva che fosse utile. A lui piace andare fuori dagli schemi, ora ha capito quale debba essere il suo contributo. Ora è un giocatore importante, se dovesse cambiare atteggiamento cambierò anche io modo di pensare".

In Europa? "Il Toro è un work in progress. I risultati dipendono da tante cose. Non penso agli obiettivi a lungo termine, mi interessa che la squadra segua un certo tipo di atteggiamento".

Ljajic mezz'ala? "Lui è una via di mezzo tra un attaccante e un centrocampista. Se lavora bene, lui può fare tutti i ruoli del centrocampo".

Su Niang: "Non rientra, non è a disposizione. E non è convocato".

Su Belotti, il paragone con Icardi. "Belotti è forte quanto è forte Icardi. Sono due centravanti, due bomber, che vedono la porta come pochi".

A che punto sono gli automatismi del 3-5-2, o del 3-4-1-2: "Si è fatto bene in fase di attacco. Nella fase difensiva a volte siamo stati lunghi. E non dobbiamo concedere i contropiedi. Sono sistemi di gioco che abbiamo fatto bene due volte".

Sull'accoglienza del pubblico. "Mi aspetto un pubblico caldo, come credo dovrebbe sempre essere. Ieri in Primavera si è sentito il calore del tifo ed erano molto meno di quanti saranno allo stadio".

Cosa cambia giocare alla mezza?: "Cambia l'alimentazione, svegliarsi prima. Ci si sveglia alle 7.15, il pranzo si fa alle 9.30. Ma io mi sveglio anche prima degli altri (sorride, ndr).

Su Spalletti. "Facciamo come fa Gattuso, che non parla degli allenatori ma delle squadre. Impariamo dai più giovani. E' un bravo allenatore, ovviamente".

Termina la conferenza alle 15.02.