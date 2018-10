LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Belotti è carico. Il nuovo ciclo è iniziato"

Dal corrispondente

Walter Mazzarri presenta la sfida in trasferta in casa del Bologna, dalla sala conferenze dell'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in scena alle 13.45. Si comincia parlando dell'avversario: "In casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno andando bene come la Roma e l’Udinese. Il Bologna è temibile. Dzemaili e Palacio? Ho ottimi ricordi con entrambi, sono due bravi giocatori e ottimi ragazzi. Incontreremo difficoltà, dovremo stare attenti nelle due fasi di gioco: in fase attiva ci vuole convinzione e qualità, nella fase difensiva dovremo fare attenzione alle loro giocate" le parole del tecnico.

ZAZA - "E' rientrato in gruppo da due giorni. L'ho visto carico e motivato. Se volete sapere se gioca, come sempre lo vedrete domani".

CARICA BELOTTI - "Si è allenato con continuità, l'ho visto bene, carico e tranquillo come sempre e voglioso di fare il bene del Torino. Parlo con tutti i giocatori singolarmente ma con lui ho parlato di più. Gli ho dato dei consigli su come ci si comporta in questi casi: si dimostra sul campo di fare bene con la propria squadra, di conseguenza avrà le attenzioni del ct. L'ho visto voglioso di fare il bene del Torino: tanti discorsi in più non se ne sono fatti".

IAGO FALQUE - "Sta benissimo, da tutti i punti di vista. Si è allenato con continuità".

CAMBIO MODULI - "Quest'anno voglio insegnare ai giocatori più moduli in modo da avere un'arma in più a partita in corso. Il nuovo ciclo è iniziato da otto gare, il cambio modulo a gara in corso lo abbiamo già fatto più volte, anche con giocatori arrivati da poco. Ci è servito per superare momenti di difficoltà".

FALSO NUEVE - "Si può giocare con entrambi i modi, con una punta o senza. L'importante è che si attacchi e si difenda in undici. Il calcio va nella direzione di giocare senza punte da un po'. Io lo feci alla Sampdoria, con Cassano che fu il nostro numero nove per tutto l'anno".

RITORNO A BOLOGNA - "A Bologna ho mosso i primi passi in tutti i sensi. Ho fatto l'osservatore e il preparatore dei portieri. Allenai poi la Primavera, che fu una squadra rivelazione. Da lì è partito il mio percorso, vent'anni di carriera tra serie A e Premier".

BANTI DESIGNATO - "Ci si assegnò un rigore con il Var? Gli fa onore, quando c'è un errore la tecnologia può e deve aiutare. Per il resto non commento mai le designazioni degli arbitri. Se sarà il caso ne parleremo dopo la partita".

MOMENTO SORIANO - "Nel suo ruolo sono in tanti, lui ha avuto bisogno di un po' di tempo. Lo vedo trequartista nel 3-4-2-1 o nel 3-4-1-2. Sono i ruoli in cui può esprimersi meglio. Quando avrà un'opportunità la dovrà cogliere".

