LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Clamoroso l'episodio in area su Belotti"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino-Juventus 0-1, nel secondo anticipo della 16esima giornata del campionato di serie A. Ronaldo decide il derby della Mole, a segno su rigore al 25esimo della ripresa. I granata rimediano la quarta sconfitta stagionale, dopo i ko contro Roma, Napoli e Parma. Nel post partita, Walter Mazzarri commenta il match. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "C'è stato un episodio in area su Zaza e uno su Belotti nel primo tempo, nel nostro momento migliore. Avevamo di fronte la più forte del campionato, abbiamo visto con quale veemenza ci hanno affrontato. Non ci hanno sottovalutato. Siamo stati alla pari della Juve. L'episodio su Belotti è stato clamoroso. Mi brucia tanto, sono incazzato nero" le prime parole dell'allenatore granata.

LA PARTITA - "Abbiamo giocato una grande partita. Sono contento di tutto, tranne per il risultato che non è arrivato. Non dimentichiamo quanti errori arbitrali abbiamo subito, chissà dove saremmo senza. Zaza? Ha preso un'ammonizione che poteva essere non data. A Zaza non possiamo dirgli niente, ha giocato con grande generosità. E' stato un errore in buona fede. Sarà mortificato anche lui. Ichazo ha fatto benissimo, forse poteva fermarsi davanti a Mandzukic".

IAGO FALQUE - "Era pericoloso rischiarlo, anche portandolo in panchina. Sarebbe stata comunque la meno adatta per le sue caratteristiche. Zaza ha fatto un partita molto importante. Davanti a Chiellini, un fuoriclasse della difesa".

OBIETTIVO EUROPA - "Dobbiamo affrontare tutte le partite così, anche contro il Sassuolo. Non dobbiamo cambiare atteggiamento. Mi aspetto una crescita dalle prossime partite. A Napoli sono entrato sestultimo in classifica... i conti si fanno alla fine. Non voglio parlare di obiettivi, anche perché non mi pongo limiti".

SIRIGU - "Ha rimediato un forte trauma contusivo lombo-sacrale, nei prossimi giorni ne sapremo di più".

Termina la conferenza alle 23.49.