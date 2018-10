LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Fiorentina squadra che fa soffrire tutti"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

Archiviato il beffardo pari esterno contro il Bologna, il Torino di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare in casa la Fiorentina. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 14 dalla sala conferenze dell'Olimpico Grande Torino. Si comincia parlando dell'avversario. "La Fiorentina ha iniziato con Pioli, che sta facendo molto bene dallo scorso hanno. Si sono mentalizzati al gioco, è una squadra importante che sa fare soffrire tutti. Contiamo anche su fattore campo. E' una squadra giovane ma che sa fare il proprio mestiere" l'analisi dell'allenatore granata.

FASE OFFENSIVA E DIFENSIVA - "A volte si prendono due gol, e poi si segna di più. Se si vuol parlare di Bologna, si è dominato ma la giornata non era quella giusta. Al di là dei nostri demeriti. Sul 2-2, dopo i due cazzotti strani, abbiamo continuato a imporre il nostro gioco sfiorando il gol più volte. E c'era un rigore per noi. In generale, subiamo poco. La cosa che va migliorata è certamente quella dei cali di tensione. Cosa mi piace? Il piglio che hanno avuto i ragazzi, soprattutto nella gara al Dall'Ara".

DIFESA TORO - "Contro il Bologna abbiamo dominato, per quanto riguarda il possesso palla. Non tutti si sono resi conto che nel primo tempo abbiamo attaccato molto, rubando palle e creando occasioni. Berenguer fino allo scorso anno ha giocato in avanti, oggi gioca da esterno. E sento dire che siamo una squadra difensiva. A me interessa l'equilibrio, siamo migliorati molto dall'inizio della stagione. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e come migliorare. ".

BELOTTI E SORIANO - "Soriano sta bene, è stato fuori per scelta tecnica. E' un ragazzo serio, che si allena bene. Quando l'ho messo dentro ha dato tutto. Belotti questa settimana si è allenato con continuità, i problemi fisici della scorsa settimana sono spariti.".

STRISCIONI SUPERGA - "Nel dopoguerra, il Grande Torino insieme a Coppi e Bartali sono figure intoccabili. E' un patrimonio che va al di là di tutto. Non entro nel merito degli striscioni, ci deve pensare qualcun'altro".

LA CLASSIFICA - "Le componenti che determinano una partita sono molteplici. E poi ci sono gli errori, e gli episodi. Quando si giudica la classifica bisogna ricordarsi tutto questo. L'approccio gara di ogni partita è migliorato".

BIVIO STAGIONE - "Domani, quando finiremo, ci toccherà giocare altre 28 partite. Siamo solo alla decima, non credi si tratti di un bivio. Ricordate l'Atalanta di Gasperini, lo scorso anno?".

TORINO-FIORENTINA - "Sono due squadre che stanno facendo bene, soprattutto dal punto di vista del gioco. Un buon calcio: sarà interessante capire cosa potrà esserci nel futuro. Il mio è un gruppo che ha voglia di crescere".

RITORNO LYANCO - "Ansaldi andrà a giocare in Primavera. E Lyanco verrà con noi: non credo sia già pronto per giocare, deve ancora migliorare la condizione fisica. Insomma, salvo emergenze, difficilmente giocherà".

CONDIZIONE ZAZA - "Ha fatto la partita con il Frosinone, è stato uno dei migliori soprattutto per quanto riguarda l'impegno. Poi c'è stata la Nazionale e l'infortunio. Lui l'ho visto bene, è a disposizione delle mie scelte".

PERCORSO BERENGUER - "L'ho messo esterno difensivo questa estate. Ho visto qualità organiche, interessanti. E ha fatto benissimo, considerando che debba migliorare in fase difensiva. Sta facendo bene, nella fase attiva-difensiva ha fatto meglio degli altri. Mi aspetto che le prossime volte sia più attento. Il che vale anche per altri".

Termina la conferenza alle 14.37.