LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Frosinone esame di maturità. Zaza? Ho 14 titolari"

Verso la sfida casalinga contro il Frosinone, in scena domani alle 20.30, Walter Mazzarri presenta il match ai media dalla sala conferenze dell'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "Il Frosinone giocherà la partita della vita. Longo sta facendo comunque un buon lavoro. Ho visto l'ultima gara col Genoa, non meritavano di perdere, il portiere avversario ha fatto parate miracolose. A noi toccherà pensare alla nostra partita e a fare meglio. Abbiamo sbagliato i primi tempi, come contro Inter, Napoli e Chievo. I nostri giovani devono imparare che sono in club che vuole diventare importante e di conseguenza tutti e undici devono entrare in campo in un certo modo e mantenere quell'atteggiamento dal primo minuto. Vorrei che domani iniziassimo come abbiamo concluso a Verona nell’ultima mezz'ora. Se noi siamo quelli lì, il Frosinone farà fatica" le parole del tecnico di San Vincenzo.

IAGO FALQUE - "Se sarà titolare? Sapete tutti la stima che ho per lui. Sta rientrando e non vogliamo perderlo. Tra oggi e domani faremo le valutazioni su chi giocherà dall'inizio. Come sapete io ho chiesto l'introduzione del quarto cambio. A Verona, Falque e Zaza sono state sostituzioni tecniche, quella di Berenguer è stata forzata. Le partite si giocano in 14 e 14 sono titolarissimi. E' la mentalità che voglio inculcare ai miei".

ZAZA-BELOTTI - "Mi dispiace che alcuni giocatori siano arrivati qui il giorno prima della prima giornata. Vi avevo detto che avrebbero dovuto fare i test, in primis lo stesso Zaza. Serve gente che possa sostenere i ritmi del calcio moderno per novanta minuti. Qualsiasi giocatore della nostra rosa può essere sostituito da altri, magari con valori tecnici inferiori, ma che stiano bene".

LA FORMAZIONE - "Zaza a Verona ha fatto mezz'ora alla grande. Se lo metto dal primo minuto, può darsi che faccia sessanta minuti alla grande. Però a me servono novanta minuti di qualità da parte di tutti per ottenere la vittoria. Quindi io valuto tutti sapendo che al 60esimo vorrei avere cambi in grado di fare quel che hanno fatto Falque e Zaza a Verona. Devo parlare ancora con qualcuno dei ragazzi e poi deciderò la formazione".

BATTAGLIA FROSINONE - "Domani sarà una battaglia. Vorrei che il nostro pubblico, caldo e meraviglioso come è stato fino a oggi, domani ci sostenga. E' prevedibile che domani si possa faticare. Poche partite in questa serie A sono risolte subito, con risultati larghi. Dobbiamo superare questa prova di maturità: sono curioso di scoprire se i miei ragazzi vorranno la vittoria a tutti i costi. Come tutte le squadre che arrivano da un ritiro, questa sarà per loro la partita della vita. Lo sappiamo. Ma ho fiducia nella mia squadra. Se faremo quello che sarà il Frosinone dal punto di vista della motivazione, e dovrà essere così perchè di motivazioni ne abbiamo tante, allora li metteremo in difficoltà".

DE SILVESTRI E ANSALDI - "Lollo dovrebbe rientrare dopo la sosta ma andiamoci coi piedi di piombo. Su sette partite l'ho dovuto sostituire quattro volte. Io voglio cercare di evitare i cambi forzati durante le partite. Mi servono i cambi per le mie scelte. Deve guarire del tutto. Per Ansaldi, invece, ci vorrà ancora un po'".

CICLO CONTINUO - "Quest'anno è iniziato un nuovo ciclo, vorrei che lo capissero tutti. Arrivare sei mesi prima mi è servito per conoscere l'ambiente Toro. Ma la rosa è stata cambiata molto ed è stata allestita definitivamente a fine mercato. Sicuramente domani sarebbe importante, se si avessero risposte positive. In queste partite ho visto la squadra alternare tra i due tempi. Non facciamo confronti con l’anno scorso. Pensiamo a noi: abbiamo un gruppo con tanti ragazzi giovani che vengono da fuori, hanno dimostrato di essere all'altezza. Ora servirà dimostrare continuità".

SALTO BASELLI - "Baselli l'anno scorso ha fatto ottime gare, lo conosco bene. Ha capito che in certi reparti siamo quasi alla pari e chi sta meglio gioca. Una situazione diversa rispetto a quando sapeva che giocava sempre. Lui lo capisce, è un ragazzo intelligente. Deve solo avere più continuità".

VAR A CHIAMATA - "Sarebbe utilissimo, come ha detto Cairo. Poi le immagini potrebbero anche dare torto al componente della panchina che la richiede".

PRIMAVERA - "Ho sempre detto che la vicinanza tra prima squadra e Primavera deve essere totale. A questo punto faccio fatica a guardare ai Primavera come rinforzi nell'immediato. Ho un ottimo rapporto con Coppitelli e Bava. Sanno che i ragazzi devono continuare a lavorare bene perchè noi li seguiamo sempre, e in futuro chissà".

DIFESA A QUATTRO? - "Sapete che ho sempre detto che la squadra deve essere duttile. Poi non ho potuto provare molto questo sistema. Lo teniamo come soluzione a gara in corso per metter in difficoltà gli avversari. Col Chievo lo abbiamo fatto. Se lo riterremo utile, potremo anche adottare questo sistema dal primo minuto. Perché no?"

RITORNO LYANCO - "Speriamo sia un acquisto di gennaio, lavoriamo con questa prospettiva. E' inutile anticipare i tempi. Non so ancora dire se andrà a giocare con la Primavera sabato: dobbiamo ancora fare il punto su di lui, sicuramente ha ancora un po’ di strada da fare per essere convocato. Una volta che starà bene, se si dimostrerà più bravo, potrà passare avanti nelle gerarchie".

