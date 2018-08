LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Zaza? Da valutare condizioni. In avanti siamo troppi"

Dal corrispondente a Torino

Dopo Di Francesco tocca a Mazzarri, presentare la sfida tra granata e giallorossi in scena domani alle 18 all'Olimpico Grande Torino. Tuttomercatoweb segue live la conferenza, in programma alle 14.30 dalla sala stampa dell'impianto del Toro. Si comincia parlando del calciomercato: "Ringrazio chi c’è e chi è andato via. Alcuni giocatori non ho fatto nemmeno in tempo a salutarli. E' stata una giornata movimentata. Domani c’è una partita importante, da domani comincia il campionato. Sarà la competizione più importante che affronteremo e vogliamo andare avanti in Coppa Italia il più possibile. Domani abbiamo la prima vera partita: dobbiamo pensare solo a quella".

GRANDE ROMA - "A centrocampo hanno fatto cose strabilianti. Era una grandissima squadra già l'anno scorso, con Di Francesco ha dimostrato di saper fare molto bene. Dovremo essere perfetti per sperare di poter portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo essere bravi a farli giocare il meno possibile. Sappiamo il valore dell'avversario ma abbiamo coscienza della nostra forza".

LUTTO GENOVA - "Mi adeguo alla volontà della Lega. Secondo me con una tragedia del genere avremmo dovuto stare tutti fermi. Rispettiamo la scelta, ma con grande dolore. Faccio le condoglianze a tutte le famiglie colpite da questa sciagura".

ARRIVO ZAZA - "Zaza? Non l'ho ancora visto. Ho detto a Pondrelli che Zaza deve fare i test atletici per capire in che condizioni è arrivato. Alcuni li conosco, alcuni li devo allenare. Fossero arrivati il primo giorno di ritiro sarei stato più preciso nel dare valutazioni. Credo nel lavoro e nell'organizzazione. Ho dato delle indicazioni alla società sul numero dei giocatori che credo sia giusto avere per campionato e Coppa Italia. Sono riuscito a far rendere i giocatori al 110 per cento, hanno sempre fatto meglio rispetto a prima che li incontrassi".

NUOVI TORO - "Devo testare i nuovi, lo farò lunedì. Ho dato disposizione per Zaza e per tutti gli altri nuovi arrivati, per capire a che punto atletico siano. Per me ci sono dei concetti fondamentali, come la condizione atletica. Devo schierare chi mi dà garanzie. Per questo voglio aspettare a dare un giudizio. Spero che i ragazzi esclusi siano dei professionisti e non facciano risentire al gruppo la loro amarezze. Numericamente siamo a posto, attacco escluso, dove siamo tantissimi".

RINCON E BERENGUER - "Rincon? Saprò solo oggi se sarà recuperabile o meno. E' stato fermo per una botta. Stava bene, non penso che due o tre giorni possano far cambiare il tutto. Berenguer? E' molto duttile e attento, giovane e intelligente, ed è migliorato tanto. E' un jolly, può fare la fascia, a seconda di quello che i compagni fanno anche per lui".

