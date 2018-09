LIVE TMW - Toro, Mazzarri: "Zaza scalpita. Ljajic? Dura accettare panchina"

Dall'inviato

Il Toro torna in campo all'Olimpico Grande Torino: c'è la Spal di Leonardo Semplici, capolista a sorpresa e a punteggio pieno. A caccia della prima vittoria in campionato, Walter Mazzarri presenta la sfida contro gli estensi, in scena domani alle 20.30. Sarà la prima senza Niang e Ljajic, passati rispettivamente al Rennes e al Besiktas. Tuttomercatoweb segue live la conferenza, in programma alle 14 dalla sala stampa dell'impianto granata. Si comincia parlando della Spal: "Una squadra che è partita forte - dice il mister - che ha un allenatore che lo scorso anno ha fatto un buon campionato proprio con loro. La classifica ha sempre un senso, questo ci fa capire che domani sarà difficile, dovremo dare il massimo e partire dai due secondi tempi contro Roma e Inter, cercando però di fare bene dal primo minuto. Ho cercato di lavorare su questo aspetto, perché la Spal è temibile. In questo calcio c’è competitività e dobbiamo fare sempre il massimo".

MALEDETTA TIMIDEZZA - "Il blasone della Roma e dell'Inter forse ci ha intimiditi. Non so bene in che modo: troppi giocatori, anche esperti e non solo i giovani, erano intimiditi. Ho parlato con i miei e ho lavorato su questi aspetti. Ho preparato il riscaldamento, dandogli il consiglio di scattare anche quando si entra in campo prima dell'inizio per non arrivare freddi".

NIANG E LJAJIC - "Niang e Ljajic, come prima ho fatto con gli altri. Li ringrazio per quello che ci hanno dato qua. Mercato? Io penso al campionato. Zaza? Gli altri hanno lavorato di più con me, lavorando e giocando prima 30 minuti, poi 45 minuti. Di arrivi improvvisi ne avrei fatto a meno ma chiaro che sono contento perché possono esserci utili. Cercherò di mettere la formazione migliore. Ljajic? Mi affeziono a tutti i giocatori ma le scelte vanno rispettate. E bisogna accettare i cambi, la panchina: non è facile. Sappiamo benissimo come era assortita la rosa. Probabilmente il ragazzo vedendo l'offerta e l'ingaggio avrà tratto le sue conclusioni. Io gli auguro un grande in bocca al lupo, sono legato a lui come a tutti quelli con cui ho un rapporto franco".

MODULO A SORPRESA - "Ho iniziato a farne uno nuovo e me lo tengo per me, perché spero di sorprendere gli avversari. Zaza ha caratteristiche diverse, è più punta. L'ho scoperto questa settimana, col tempo si cercherà non solo di farli coesistere (con Belotti, ndr) ma di farli rendere. Ci vuole tempo, ci vuole serietà: quando queste prove si fanno per un mese e mezzo con le amichevoli ci sono meno rischi, quando arriva il campionato invece ce ne sono di più. I punti non te li restituisce nessuno".

"ZAZA SCALPITA" - "Il mio intento è far esordire Zaza, sta scalpitando. Quello di allenatore è un mestiere infame. Io ho le mie idee in testa, ad esempio con la Roma avevo delle idee ma poi ho dovuto fare cambi forzati, certamente è un cambio possibile".

ATTENTI ALLA SPAL - "Sulla carta siamo superiori alla Spal. Ma attenzione: a volte si perdono campionati giocando contro squadre tra virgolette inferiori. Lo scorso anno abbiamo perso punti contro squadre non superiori. Abbiamo fatto in estate amichevoli contro squadre top e altre meno, facendo capire che gli avversari vanno affrontati allo stesso modo. Ora servirà il salto di qualità. Antenucci e Petanga? Sono due punte che lavorano tanto per la squadra e sono molto pericolosi. Sono in forma strepitosa, dobbiamo essere bravi a limitarli".

BASELLI E AINA - "Baselli può fare tutto, mediano o mezz'ala. Soriano è più adatto rispetto a Baselli a stare maggiormente avanti. Ola Aina è giovane, è entrato con due grandi squadre comportandosi come veterano. Mi è piaciuto tanto, io pensavo di farlo crescere più con calma ma spero che faccia togliere soddisfazioni. Il ragazzo è serio e attento alla fase tattica, lo tengo in grande considerazione".

