LIVE TMW - Tottenham, Pochettino: "Inter forte. Ma abbiamo dominato la gara"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, dalla sala stampa di Wembley, parla del successo contro l'Inter:

Sulla prestazione: "E' stata ottima, anche se abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo. L'Inter ha mostrato un ottimo livello ed è stata davvero dura. I miei però si meritano i complimenti, hanno giocato tutti benissimo e hanno dominato la gara. Ora il destino è nelle nostre mani, ma dovremo battere il Barcellona. Prima però c'è l'Arsenal, voglio vedere umiltà e miglioramenti. Per ora sono felice, siamo rientrati bene dalla pausa".

Su Son ed Eriksen in panchina: "Si gioca in undici, questo è il regolamento. Serve guardare la situazione generale, ci sono tante partite importanti in questo periodo. Per i prossimi 40 giorni avremo una partita ogni 3, volevo evitare rischi ed infortuni e far sentire importanti tutti i miei ragazzi. Io voglio un gruppo di qualità, a me servono tutti i 24-25 della rosa. Mi piacerebbe cambiare questa mentalità. Io voglio vincere e per questo prendo delle decisioni, passo 12 ore al giorno con i giocatori e penso sempre che le scelte siano le migliori per la squadra".

Sul girone: "Tutto è possibile. Noi ovviamente rispettiamo il Barcellona, è una delle migliori squadre d'Europa. Ma noi siamo fiduciosi, crediamo nella vittoria e quindi nel passaggio del turno. Dovremo far vedere il nostro miglior livello e servirà che i giocatori siano freschi mentalmente e fisicamente. Per questo io faccio turn over. Non so come il Barça preparerà la gara, ma adesso non ci penso e comunque noi ragioneremo solo su noi stessi. Nella Champions nessuno regala niente agli altri, mi aspetto un Barcellona estremamente competitivo anche se hanno già vinto il girone".

Su Sissoko: "Adesso tutti vedono il suo rendimento ed effettivamente sta facendo bene. Offre sempre grandi prestazioni, ci porta fisicità ma anche palla al piede è davvero bravo. Negli ultimi due anni è migliorato molto, ma il Tottenham cerca sempre di migliorare i propri giocatori. E' una cosa fondamentale e lui è un esempio di questa cosa".

Sulla costruzione del suo Tottenham: "E' stata una bella sfida, non abbiamo preso giocatori dal mercato e quelli che avevamo sono arrivati in ritardo dopo il Mondiale. Ora sono contento del rendimento della squadra".