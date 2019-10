LIVE TMW - Tudor: "Prima del rosso ho visto la miglior Udinese della stagione"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Come si commenta questo risultato?

"Mi assumo le responsabilità, anche se è stata una partita divisa in due. Nella prima parte ho visto la migliore Udinese della stagione. Dopo il rosso non siamo stati bravi, ma prendo questa partita come un episodio. Giriamo la pagina, andiamo avanti visto che si gioca subito".

Su Okaka è stata una scelta tecnica?

"Sì, era giusto togliere una punta. Con due attaccanti facevamo fatica a difendere".

TMW - Oggi cosa è mancato di più a questa squadra?

"Quando stanno bene l'Atalanta fa questo anche in 11 contro 11, oggi lo hanno fatto con un uomo in più e noi abbiamo fatto davvero male. Mi è piaciuta tanto la partita all'inizio, anche per come l'abbiamo interpretata. Poi è successo quello che è successo, ma giriamo la pagina e andiamo avanti".

