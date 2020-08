live Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso addio di Leo Messi al Barcellona

vedi letture

Leo Messi dice addio al Barcellona. La Pulce nella giornata di martedì 25 agosto ha inviato il famoso burofax al club blaugrana in cui annunciava la propria intenzione di lasciare il Camp Nou già a partire da questa sessione di mercato. Nelle ultime ore non si è parlato d'altro, su queste pagine abbiamo seguito in diretta ogni sviluppo, ma la questione è destinata a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Manchester City in pole, poi Inter, PSG e Manchester United. Queste le squadre che ad oggi sembrano in corsa per l'argentino. Su TMW, come di consueto, potrai seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e gli sviluppi di quella che è destinata a diventare una delle operazioni di mercato più importanti di sempre.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

12.00 - Parla l'ex presidente del Barça Masfurroll - Gabriel Masfurroll, imprenditore catalano molto vicino a Leo Messi ed ex vicepresidente del Barcellona ai tempi dell'ingaggio della Pulce, ha parlato a Marca: "Messi si è stufato delle parole spese e dell'incompetenza. L'addio di Valverde è stato penoso. L'ingaggio di Setien, con tutto il rispetto, è stato ridicolo dal punto di vista sportivo. E ora Koeman, il cui unico merito è stato quello di aver giocato per il Dream Team e aver segnato il gol della prima Champions. Guardate il suo curriculum da allenatore... E' la brutta copia di Van Gaal, con zero intelligenza emotiva e già lo ha dimostrato".

11.35 - Le parole dell'ex agente di Messi - Josep Maria Minguella, agente che ad inizio anni 2000, ha accompagnato Leo Messi nella firma del suo primo contratto da professionista con il Barcellona ha detto la sua sulla decisione dell'argentino di salutare il club catalano attraverso le colonne di Tuttosport: "Leo pensa di non essere in grado di poter porre rimedio da solo a tutti i problemi della squadra - ha spiegato in merito alla scelta di separarsi dai blaugrana -. Anche il Barça, però, ha i suoi diritti, ossia un contratto che dice che se vuole andar via deve pagare 700 milioni". Minguella, poi, mette in cima alla lista delle pretendenti l'Inter: "L'Italia ha un sistema fiscale che favorisce i calciatori top. Era successo anche in Spagna con la Ley Beckham. E questo finisce per attrarre calciatori come Ronaldo e Lukaku che, fino a 5 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato che potessero finire in Italia. Quello che è chiaro è che questo Barça gli va piccolo. Così com'è evidente che se la Serie A riuscisse a riunire Leo e Cristiano acquisirebbe una ripercussione mondiale superiore"

11.09 - Ieri ultime cena con Luis Suarez - Nella serata di ieri, spiega El Chiringuito, Leo Messi e Luis Suarez hanno cenato insieme in un noto ristorante italiano nel centro di Barcellona. I due, notoriamente amici, hanno fatto fronte comune contro il Barcellona, il suo presidente Bartomeu e la Junta Directiva: la decisione di Messi di dire addio sembra irrevocabile, mentre l'uruguayano dovrà negoziare la risoluzione dell'ultimo anno di contratto. Nessuna dichiarazione all'uscita dal ristorante, ma solo l'ennesima testimonianza del grande rapporto che lega i due calciatori. Possibile che la cena di ieri sia stata l'ultima per Messi e Suarez come compagni di squadra al Barcellona.

10.53 - Pronta la missione in Catalogna del Manchester City - Missione a Barcellona per il Manchester City. Il club inglese, secondo quanto raccolto da TMW, potrebbe anticipare il summit con Jorge Messi previsto all’inizio della prossima settimana a Manchester e raggiungere la famiglia Messi in toto direttamente a Barcellona. Così facendo, oltre a definire l’intesa con la Pulga e il suo entourage già abbozzata nelle ultime ore, la dirigenza dei Citizens inizierebbe infatti a intavolare anche la maxi trattativa col Barça che vedrà sicuramente coinvolto Eric García e, nelle speranze del City, anche un’altra contropartita tecnica. Da Manchester filtra fiducia: il City oggi è in pole, ma il PSG non è fuori dalla corsa.

10.30 - City avanti a tutti - Fin dalle primissime battute di questa clamorosa notizia di mercato, si è capito che il Manchester City di Pep Guardiola è avanti alle altre concorrenti nella corsa alla Pulce. La presenza dell'allenatore che più è riuscito ad esaltarlo, dell'amico Aguero, le ambizioni della società e la disponibilità economica del club sono argomenti sufficienti per far balzare i Citizens in pole position. Ma attenzione all'Inter, il club di Suning non è certo fuori dai giochi. Oltre ai nerazzurri, in corsa anche PSG e Manchester United.