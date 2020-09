live Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso caso tra Messi e il Barcellona

Leo Messi dice addio al Barcellona. La Pulce nella giornata di martedì 25 agosto ha inviato il famoso burofax al club blaugrana in cui annunciava la propria intenzione di lasciare il Camp Nou già a partire da questa sessione di mercato. Nelle ultime ore non si è parlato d'altro, su queste pagine abbiamo seguito in diretta ogni sviluppo, ma la questione è destinata a prolungarsi anche nei prossimi giorni. Manchester City in pole, poi Inter, PSG e Manchester United. Queste le squadre che ad oggi sembrano in corsa per l'argentino. Su TMW, come di consueto, potrai seguire tutti gli aggiornamenti, le curiosità e gli sviluppi di quella che è destinata a diventare una delle operazioni di mercato più importanti di sempre.

15.30 - Messi ha deciso A breve l'annuncio della decisione. I dettagli a breve su TMW.

14.45 - Summit finito - E' finito ora il summit a casa Messi tra il padre Jorge e il figlio Lione. Un'ora di confronto. Oggi può essere il giorno decisivo.

13.30 - Jorge Messi è dal figlio Lionel - Non è esclusa la permanenza di Lionel Messi al Barcellona._ E' questo il messaggio che sta facendo filtrare di fatto il padre nella giornata di oggi e già fatto capire dal cugino del giocatore su queste colonne . Messi può restare perché le riunioni tra il padre Jorge e Josep Bartomeu, presidente dei catalani, non hanno portato a un'altra soluzione. Il Barcellona è irremovibile sulla questione della clausola da 700 milioni e adesso le chance di un altro anno al Barça per poi liberarsi a zero aumentano. Intanto, Jorge Messi è a casa di Leo. E la decisione si avvicina.

13.15 - Studio legale troppo ottimista, ma risoluzione complicata - Lionel Messi può restare al Barcellona. La notizia, nell'aria già da ieri dopo l'incontro tra Jorge e Bartomeu, è rimbalzata prepotentemente questa mattina. I colleghi spagnoli provano a fare chiarezza sulla vicenda. Secondo Francesc Aguilar de El Mundo, il fuoriclasse si sarebbe fidato troppo della lettura del contratto fatta dallo studio legale Cuatrocases. Una lettura definita "ottimista", soprattutto per quanto riguarda la possibilità di evitare il pagamento della clausola e di liberarsi gratuitamente. Da questa storia, spiega Aguilar, potrebbe uscire rafforzato Bartomeu, che ha mantenuto una linea coerente, mentre l'argentino non può più aspettare e deve uscire allo scoperto per fare chiarezza e non danneggiare gravemente il rapporto con i tifosi.

12.35 - "C'è possibilità che resti" - Lionel Messi potrebbe clamorosamente fare retromarcia e restare al Barcellona. Dopo l'incontro di ieri tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, la strategia della famiglia dell'argentino potrebbe essere cambiata: se ieri il padre-agente dichiarava che una sua permanenza fosse molto difficile, oggi ha aperto a questa possibilità. Ai microfoni di Deportes Cuatro, intercettato in mattinata, ha risposto in modo affermativo alla domanda: "Ci sono possibilità che resti al Barcellona?". È probabile, a questo punto, che il fuoriclasse resti ancora un anno e attenda la naturale scadenza del suo contratto.

12.20 - Messi si allena in casa: oggi sfida a padel con Suarez - Il Barcellona, agli ordini del nuovo tecnico Ronald Koeman, si sta allenando da lunedì per preparare la nuova stagione: Ovviamente senza Lionel Messi: il fuoriclasse argentino mantiene la forma grazie alla palestra privata nella sua casa di Castelldefels, dove stamattina ha ospitato l'amico Luis Suarez e Pepe Costa, un impiegato del club catalano. Sfruttando il giorno libero, l'uruguaiano (uno dei prossimi a lasciare la Catalogna) ha giocato a padel con la Pulce.

11.50 - Summit tra Jorge e Lionel nel pomeriggio - Novità importanti sulla telenovela dell'estate: Jorge Messi, dopo l'incontro di ieri con Josep Maria Bartomeu, vedrà oggi pomeriggio Lionel per definire la strategia migliore e prendere una decisione definitiva. È probabile, quindi, che oggi si faccia un po' di chiarezza sul futuro del fuoriclasse argentino. Lo riferisce Onda Cero.

11.14 - Bartomeu e Messi come Ferlaino e Maradona - La storia di Lionel Messi e il Barcellona ricorda per certi versi quella di Diego Armando Maradona. Scrive Mundo Deportivo: "Maradona vinse la Coppa Uefa nel 1989 con il Napoli. Al termine di quella partita, disse a Ferlaino che sarebbe voluto andare via. Diego aveva un contratto e il presidente voleva farlo rispettare a tutti i costi. Dopo un'estate di discussioni e provocazioni, il calciatore rimase a Napoli e vinse il secondo Scudetto della storia, nonostante avesse dichiarato di non avere più la testa per giocare nel campionato italiano. Nel giorno della festa, Ferlaino disse di aver fatto bene a non cedere". Chissà se Bartomeu riuscirà nella stessa impresa.

10.42 - La ricostruzione di Mundo Deportivo - Arriva una ricostruzione abbastanza completa dell'incontro avvenuto ieri tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu: clima cordiale ma le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni .

10.12 - "Messi resta al 90%" - "Lionel Messi prenderà una decisione definitiva entro giovedì". Secondo TycSports, potrebbe essere oggi la giornata fondamentale per il futuro dell'attaccante argentino. Dopo l'incontro andato in scena ieri tra il padre Jorge e Josep Maria Bartomeu, in cui è stata ribadita la volontà di lasciare il club blaugrana , il numero 10 potrebbe sciogliere ogni dubbio nelle prossime ore.

Messi, viste le difficoltà di liberarsi dal contratto in essere e per non arrivare alla battaglia legale con il Barça, "al 90% resterà al Barcellona, sta valutando seriamente di arrivare a scadenza nel 2021". Una notizia importante, che potrebbe nuovamente rimescolare le carte nella telenovela dell'estate.

GIOVEDI' 3 SETTEMBRE

22.51 - La palla passa a Messi - Jorge e Rodrigo, padre e fratello di Leo Messi, dopo la riunione con Bartomeu parleranno con la Pulce per fargli capire una volta di più l'intenzione del club di non farlo partire. Lo stesso Messi, a quel punto, dovrà prendere una decisione per quel che riguarda l'eventuale ripresa degli allenamenti: dopo aver saltato i test e le prime sedute, in pratica, Messi dovrà decidere se proseguire sulla linea dura e quindi continuare a disertare la Ciutat Esportiva o se rivedere la propria posizione e mettersi a disposizione di Ronald Koeman. Nel frattempo, spiega il Mundo Deportivo, la Pulce si sta allenando all'interno dell'attrezzatissima palestra presente nella sua abitazione a Castelldefels.

22.14 - Jorge Messi: "Mio figlio non resta" - "Mi hijo no se queda", letteralmente "Mio figlio non resta". Questo il virgolettato, riportato da TyC Sports, attribuito al padre di Leo Messi, Jorge, dopo l'incontro odierno col presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu. Parole chiare, quelle del padre del Diez, che rafforzano quelle di questa mattina al suo arrivo all'aeroporto El Prat.

21.44 - I dettagli dell'incontro Jorge Messi-Bartomeu - Il Mundo Deportivo racconta nuovi ed ulteriori dettagli circa l'incontro, avvenuto in gran segreto, fra Jorge Messi ed il Barcellona per trattare l'addio della Pulce. Al summit il padre del Diez era accompagnato dall'altro figlio Rodrigo (braccio destro di Leo a Barcellona) e da uno degli avvocati di famiglia, mentre il club blaugrana era rappresentato dal presidente Josep Maria Bartomeu e dal dirigente Javier Bordas. L'incontro è durato un'ora e mezzo circa, in un clima definito cordiale.

I dettagli - Nonostante la cordialità, però, Bartomeu è stato chiaro: Messi non partirà se non per la clausola rescissoria da 700 milioni o, in alternativa, al termine del prossimo anno quando scadrà l'accordo. E in tal senso, Bartomeu ha nuovamente messo sul piatto il rinnovo fino al 2023. Dall'altra parte, il padre di Messi ha ribadito le intenzioni del giocatore: firmare la risoluzione sfruttando la clausola ad hoc sul contratto, quella che nella forma sarebbe scaduta il 10 giugno ma che secondo l'entourage della Pulce sarebbe stata prolungata fino al termine della stagione a causa del lockdown e dello stop del campionato.

Possibili nuovi contatti - Al momento quindi le parti restano più distanti che mai, con Messi che ha nuovamente fatto sapere di aver già dato per conclusa la sua esperienza al Barcellona. Possibile, si legge, un nuovo contatto nelle prossime ore.

21.05 - Bartomeu-Jorge Messi, riunione conclusa - Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda la situazione Leo Messi e il suo possibile addio al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si è appena concluso l'incontro fra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, col club blaugrana che ha mantenuto la linea dura comunicando al padre-agente della Pulce la propria intenzione di non trattare in alcun modo la cessione del giocatore argentino. Anzi, il presidente del Barça ha ribadito l'intenzione di rinnovare per ulteriori due stagioni (quindi fino al 2023) il contratto di Messi.

20.36 - Kroos: "Messi al Real? Dovrebbe avere le palle..." - Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad una provocazione sul possibile arrivo di Leo Messi alle Merengues: "Non ci crederei... Non credo possa succedere. Per fare una cosa del genere dovrebbe avere le palle...".

19.56 - L'incontro può avvenire stasera - Nuovi aggiornamenti da El Mundo Deportivo: l'incontro fra il padre di Messi e il presidente Bartomeu dovrebbe avvenire questa sera. Il portale del quotidiano sportivo catalano spiega inoltre la vicenda dell'auto di Bartomeu passata senza Bartomeu sotto casa di Jorge Messi: a guidare la vettura vi sarebbe stato il figlio del numero uno catalano, casualmente passato dalla via dove ha casa il padre di Lionel per poi girare al largo una volta viste tutte le telecamere. Una curiosità dovuta al fatto che i protagonisti del caso di mercato abitino praticamente nella stessa via: Messi e Bartomeu, infatti, sono sostanzialmente vicini di casa.

19.35 - Il cugino di Messi parla a TMW - Maxi Biancucchi, cugino di Leo Messi, ha parlato ai microfoni di TMW del futuro della Pulce, in attesa del confronto fra il padre Jorge e il presidente Bartomeu: "Non posso parlare a nome di Leo, è doveroso fare innanzitutto questa premessa. La mia sensazione però è che il suo addio al Barcellona non sia così scontato, non sono sicuro al 100% che possa andarsene. Serie A è una possibilità? Perché non immaginare Messi in Italia? Perché no? La Serie A è un campionato di primissima fascia, pieno di campioni e ricco di storia, non la scopro certo io. Se Leo alla fine dovesse lasciare il Barcellona, non vedo perché un giorno non potrebbe scegliere di giocare in Italia".

18.47 - L'auto di Bartomeu (senza Bartomeu) a casa di Jorge Messi - Situazione particolare a Barcellona. In questi minuti, raccontano i colleghi catalani, la macchina del presidente Josep Maria Bartomeu è arrivata davanti all'ingresso della casa di Jorge Messi. Grande fermento fra i cronisti presenti, che però hanno immediatamente notato come all'interno della vettura fosse presente soltanto l'autista. Nessuna traccia, insomma, del presidente blaugrana. Dopo pochi secondi, l'automobile ha fatto inversione di marcia ed ha lasciato il posto.



El coche de Bartomeu, sin él dentro, ha aparecido en la puerta del piso de Jorge Messi en Barcelona. Sin entrar en la finca, ha dado media vuelta y se ha marchado. Vía @QueThiJugues pic.twitter.com/D3QCg747uN — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 2, 2020

18.29 - Cresce l'attesa - Sono ore febbrili in quel di Barcellona, dopo l'arrivo in mattinata di Jorge Messi. Il padre della Pulce, dopo una riunione durata oltre 6 ore all'interno della sede della Fundacion Messi con gli avvocati, ha pranzato in un noto ristorante col figlio Rodrigo. Fra stasera e domani mattina ci sarà l'attesissimo incontro col presidente Bartomeu, il confronto ultimo dal quale usciranno presumibilmente importanti novità in merito.

17.35 - Prima amichevole del Barça senza Messi - E' fissata la prima partita del Barcellona di Ronald Koeman, senza Lionel Messi. Il 12 settembre il club catalano giocherà un'amichevole contro Nàstic de Tarragona.

16.05 - A breve il via al summit Dopo lunghe ore, è finito il summit con gli avvocati per il padre di Lionel Messi. Jorge Messi ha lasciato il ristorante dove ha pranzato e ora è diretto alla riunione con Josep Bartomeu.

🚨 ¡SE ACERCA EL MOMENTO! 👉JORGE MESSI sale del restaurante tras haber estado toda la mañana reunido con sus ABOGADOS. REUNIÓN INMINENTE con BARTOMEU... ¡y a las 12 de la noche @elchiringuitotv! pic.twitter.com/8v2eDcEr1N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

15.30 - Jorge Messi a colloquio con gli avvocati per sei ore - Dalla Spagna fanno sapere che l'incontro tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu si terrà in serata o al massimo domani mattina. Il padre-agente del fenomeno del Barcellona si è riunito per ben sei ore con gli avvocati della Fondazione Messi, per discutere la linea da adottare nella difficile trattativa che potrebbe portare Lionel a lasciare il Barcellona.

14.30 - Messi non è sicuro di andar via- Lionel Messi non è sicuro di poter lasciare il Barcellona. A riportare i dubbi del fenomeno argentino è Cadena Ser: secondo l'emittente, Messi non esclude nessuno scenario. Il faccia a faccia tra Bartomeu e papà Jorge, previsto nelle prossime ore, servirà al massimo per comunicare l'intenzione - da parte della società blaugrana - di fare causa al giocatore qualora decida di lasciare il club senza il pagamento della clausola.

13.00 - La maglia di Messi è ancora la più venduta - Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto, tuttavia la Pulce resta un punto di riferimento per i tifosi. Come riporta Cadena SER infatti, la maglia di Messi è ancora la più venduta. Il Barcellona ha lanciato la nuova maglia ed il 70% delle maglie vendute porta il nome di Messi sulle spalle.

11.52 - Cambio di programma, riunione urgente - Cambio improvviso ed importante di programma. La riunione tra Jorge Messi e Josep Maria Bartomeu, che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio, è stata anticipata e dovrebbe andare in scena tra pochissimi minuti.

10.45 - Incontro tra Jorge e Bartomeu nel pomeriggio - Jorge Messi è arrivato questa mattina a Barcellona , alle ore 8.45, ed è già al lavoro per trovare un accordo amichevole con Bartomeu , che permetta a Lionel Messi di lasciare la squadra che lo ha reso grande senza troppi strascichi polemici. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'incontro tra il padre-agente e il presidente blaugrana dovrebbe svolgersi nel pomeriggio.

10.20 - Messi tra i testimonial delle nuove maglie, Suarez no - C'è anche Lionel Messi tra i testimonial delle nuove maglie in vendita sullo store online del Barcellona. Il fenomeno argentino è spuntato sul post pubblicato poco fa dal club, che pubblicizza il nuovo kit da gara versione home. Con lui, tra gli altri, anche Piqué, Griezmann e de Jong.

👕 The 20/21 home 'Stadium' jersey is now available

🔵🔴 #OnlyForCulers — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2020

9.21 - Jorge Messi è a Barcellona - "Non so niente, ragazzi". Così Jorge Messi ha risposto ai tanti giornalisti che lo aspettavano all'aeroporto di Barcellona questa mattina. Il padre dell'asso del Barcellona è giunto a destinazione e si prepara all'incontro decisivo per il destino di Lionel, quello con il presidente Bartomeu.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA | ¡Jorge Messi ya está en Barcelona! 🛬 Su avión aterrizaba a las 7.40 y a las 8 salía del aeropuerto 🗣️ Está previsto que el padre y representante de Leo Messi se reúna hoy con @jmbartomeu para negociar su salida del @FCBarcelona_es pic.twitter.com/dUh0YsCnVr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 2, 2020

MERCOLEDI' 2 SETTEMBRE

23.55 - Primo candidato alla futura presidenza del Barcellona, Victor Font ha parlato a Sky UK di Lionel Messi. "Come si è arrivati a questo? Bella domanda. Dovremmo porcela tutti, come è stato possibile? Partendo da questo, dovremmo provare a risolvere la situazione. Messi ama il club, vuole vincere, vuole competere, come ha sempre detto. Purtroppo il club non è stato capace di rispettare le promesse. Evitare che se ne vada? Finché non è finita, c'è sempre speranza e spero che la sua decisione possa esser cambiata fino all'ultimo".

20.29 - Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato a Sky Sport di Lionel Messi: "Avete detto la verità dicendo che non c'è niente. Non so da dove vengano certe idee, se parliamo di Messi non esiste una proprietà che non desideri averlo. La realtà è diversa. Il mercato deve essere attento e oculato. Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e meno giovani... Sappiamo cosa dobbiamo fare, prima di tutto le uscite. Tramite queste finanzieremo le entrate. Poi se non piace... Dall'incontro è uscita un'Inter unita anche nelle difficoltà, le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono così onerose".

19.42 - Secondo il giornalista inglese Duncan Castles, le persone che sono vicine a Bartomeu sono certe che la vicenda legata a Lionel Messi terminerà in tribunale. Gli amici e i conoscenti del presidente del Barcellona, parlano di un dirigente "fermamente convinto" a non permettere all'argentino di andarsene, perché non vuole passare alla storia come l'uomo che ha perso Messi.

19.01 - Jorge Messi ha lasciato Rosario con un volo privato per raggiungere domattina Barcellona. Nella giornata di domani, incontrerà il presidente blaugrana Bartomeu per trattare la cessione del figlio. Ecco le immagini della partenza pubblicate su Twitter da Diario Olé:

🚨 [EXCLUSIVO] Jorge Messi, el padre de Lionel, en el momento de partir desde Rosario con destino a Barcelona en un avión privado. Se reunirá con Bartomeu para acelerar la salida del '10' del club pic.twitter.com/wXfhWmAseY — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2020

17.34 - Begiristain in Catalogna Secondo quanto riportato da alcuni colleghi spagnoli, Txiki Begiristain (direttore sportivo del Manchester City) sarebbe in Catalogna, precisamente a Premià de Dalt, dove risiede il figlio. Al momento, quindi, il suo è più un viaggio di piacere, ma l'arrivo di Jorge Messi a Barcellona nelle prossime ore potrebbe portare nuovi sviluppi e un cambio di programma.

16.50 - Jorge Messi è in volo per Barcellona - Sono giorni decisivi per il futuro di Lionel Messi: papà Jorge è partito poco fa da Rosario, con un volo privato, e raggiungerà presto Barcellona. Domani dovrebbe incontrarsi con Bartomeu per parlare dell'eventuale cessione del fenomeno argentino. Lo riporta TycSports.

15.25 - Aggiornamento da El Chiringuito in merito al futuro di Leo Messi e Luis Suarez, due dei leader in uscita dal Barcellona. Stando a quanto riportato l'uruguaiano è arrivato pochi istanti fa a casa del fenomeno argentino. Possibile che i due continuino il dialogo, iniziato già nei giorni scorsi, sul prossimo addio al club catalano.

14.13 Secondo quanto riportato da Catalunya Radio il Manchester City starebbe tentennando su Lionel Messi: qualsiasi costo per il cartellino dell'argentino renderebbe impossibile l'acquisto da parte del club inglese e la situazione rischia di avere strascichi legali che potrebbero trascinarsi per le lunghe. Per questo motivo Pep Guardiola, che ha parlato in questi giorni con Messi, facendogli presente le difficoltà da parte del City si sobbarcarsi il costo dell'acquisto, gli avrebbe consigliato di restare a Barcellona e chiudere la sua carriera in blaugrana, ipotesi che Guardiola ha già espresso in tempi non sospetti.

11.32 Intervenuto ai microfoni di El Larguero su Cadena SER, l'ex vicepresidente del Barcellona, Jordi Mestre, ha parlato della situazione Messi facendo un paragone circa l'addio di Neymar, sul quale proprio Mestre fu protagonista nel 2017 di una clamorosa gaffe: "Resta al 200%" furono le parole famose. Su Messi è decisamente più prudente: "Non tornerei a dirlo, mi sembrerebbe temerario, ho imparato la lezione. Ma è vero che spero che ci ripensi".

11.27 Nella prima pagina odierna di Mundo Deportivo vengono evidenziati alcuni dettagli circa la trattativa che potrebbe portare Lionel Messi al Manchester City. Il club inglese può prendere il fuoriclasse argentino solamente a parametro zero, questo per evitare ulteriori problemi col Fair Play Finanziario considerando che è ancora sotto la lente d'ingrandimento della UEFA. Per questo i citizens attenderanno l'evolversi della battaglia legale tra il giocatore e il Barcellona. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano catalano, il City sarebbe poco incline a richiedere il trasferimento provvisorio alla FIFA, con quest'ultima che potrebbe stabilire il costo del cartellino parametrato all'ingaggio e agli anni residui di contratto, uno solo nel caso di Messi.

11.00 Tim Artmann, tifoso dello Stoccarda, ha avviato una raccolta fondi per portare Lionel Messi a giocare per la sua squadra del cuore. L'obiettivo, apparentemente impossibile, è di raccogliere 900 milioni di euro. Al momento siamo piuttosto lontani, considerando che Artmann ha raccolto 500 euro. I soldi, tuttavia, non andranno perduti: "Messi è uno dei migliori giocatori al mondo e non vedo alcuna possibilità che venga nel nostro club, anche se raggiungiamo la cifra. Se Messi sceglierà un altro club, tutto il ricavato andrà in beneficenza" ha dichiarato.

9.00 - Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli:

🗞️ ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizMartes pic.twitter.com/s5FzSvJidg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2020

MARTEDI' 1 SETTEMBRE

23.14 - Jorge Messi atteso tra mercoledì e giovedì a Barcellona: ribadirà l'addio a Bartomeu - Partenza rimandata per Jorge Messi. Se fino a qualche giorno fa il padre-agente del giocatore aveva deciso di raggiungere il figlio già nel fine-settimana passato, proprio come raccontatovi su queste colonne giovedì, la partita a scacchi col Barça è proseguita e Messi Sr. è rimasto, almeno per il momento, ad osservare in lontananza dalla sua Rosario in Argentina.

In costante contatto con Leo e col resto dell'entourage, l'idea di Jorge Messi per adesso è così - secondo quanto appreso da TMW - quella di viaggiare alla volta di Barcellona a metà di questa settimana (tra mercoledì e giovedì). Una mossa ancora non decisa al 100%, ma legata ovviamente all'evolversi della situazione.

L'obiettivo resta sempre il solito: trovare un accordo amichevole col club per l'addio della Pulga. Se i blaugrana non mollano sulla clausola di risoluzione da 700 milioni di euro e insistono sul rinnovo, Messi e i suoi avvocati sono infatti sicuri della validità della clausola unilaterale che ha permesso al calciatore di liberarsi dal suo contratto: il tema principale, questo, del probabile summit tra Jorge e Bartomeu in programma non appena l'argentino sarà in città.

21.10 - Messi rischia una multa salata se domani non si presenta all'allenamento - Lionel Messi rischia una pesante multa qualora non dovesse presentarsi alla seduta di allenamento di domani. L'argentino ha saltato oggi l primo allenamento agli ordini di Ronald Koeman e non ha intenzione di presentarsi fino a quando non ci sarà l'incontro tra il padre Jorge e il presidente Bartomeu. Secondo il contratto collettivo stipulato tra LaLiga e l'Assocalciatori spagnola, un tesserato che "abbandona il lavoro" per due occasioni senza giusta causa viene accusato di aver commesso una "grave infrazione". Alla terza "mancanza", scatta l"infrazione gravissima", che comporta la sospensione del calciatore e una significativa riduzione salariale. Può essere infatti comminata una multa pari al 25% dello stipendio mensile o il mancato pagamento di 11 giorni dello stipendio stesso. A riportarlo è Marca.

18.16 - Merson: "Messi è l'ombra di sé stesso" - Paul Merson, ex calciatore inglese, ha dichiarato al Daily Star: "Vale la pena spendere 500 milioni per un giocatore a fine carriera? Non mi fraintendete: è stato il più grande del pianeta, ma i tempi cambiano e ora è l'ombra di sé stesso. È un rischio enorme ingaggiarlo ora, non ho mai visto niente di simile: vaga per il campo aspettando che la palla gli arrivi. Quando ha la palla tra i piedi, fa cose geniali, ma non è più quello di 4-5 anni fa. Allora era ingiocabile, incredibile. Oggi non è più il migliore del mondo. Ronaldo ha ancora numeri stellari ed è andato a sfidare sé stesso in un altro Paese. Adesso ce ne sono altri: De Bruyne è fenomenale, Lewandowski è stato eccezionale in Champions. Non ne vale la pena".

17.48 - Messi non c'è alla prima seduta di Koeman - Lionel Messi, come ampiamente previsto, non si sta allenando agli ordini di Ronald Koeman alla Ciutat Esportiva. La prima seduta diretta dal tecnico olandese è cominciata alle 17.30 senza il simbolo del Barcellona, che ieri non si è sottoposto ai test PCR e quindi non avrebbe potuto in ogni caso ritrovare i compagni di squadra.

17.07 - La fiducia di Bartomeu - Il presidente Bartomeu e la Junta Directiva sono tranquilli perché sanno che nessun club arriverà a pagare la clausola di Messi e pure perché credono che nessuna società abbia intenzione di infilarsi in una battaglia legale. L'emittente Deportes Cuatro va pure oltre e spiega che fonti interne al club hanno mostrato ottimismo circa il ritorno in squadra dell'argentino per gli allenamenti già nei prossimi giorni.

16.42 - Messi e Jordi Alba, cena di saluto a casa di Luis Suarez - Una festa dal sapore d'addio. Sabato scorso, a casa di Luis Suarez, ci sarebbe stata una cena con la presenza di Jordi Alba, Lionel Messi e relative consorti. Un modo, forse, per salutarsi: i tre giocatori hanno stretto un bel legame e le loro strade potrebbero dividersi tra qualche giorno. Il terzino spagnolo è l'unico sicuro di restare al Barcellona. A riportarlo è Cuatro.com.

16.12 - Guardiola lascia Barcellona - Pep Guardiola lascia Barcellona e torna a Manchester. Il tecnico del Manchester City, ufficialmente in Catalogna per qualche giorno di vacanza, alle ore 16 è partito dall'aeroporto El Prat con un volo privato per l'Inghilterra (dove dovrà restare in quarantena). "Hai parlato con Messi?", "Ti ha sorpreso il fatto che voglia lasciare il Barcellona?", le domande che i cronisti presenti gli hanno posto, senza ottenere risposta. Nelle scorse ore diversi media spagnoli hanno raccontato del possibile incontro fra la Pulce e il tecnico nell'ottica di un possibile trasferimento al City.

🚨 ÚLTIMA HORA | GUARDIOLA pone rumbo a MANCHESTER tras sus vacaciones en BARCELONA. 🤔¿Habrá cerrado el fichaje de MESSI? 👉 Nos vemos a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega. 🎥 Josep Soldado pic.twitter.com/musObgJOfA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020

15.32 - Messi nella propria abitazione, non sarà all'allenamento del pomeriggio - In questo momento, spiega La Sexta, Leo Messi si trova nella propria casa di Barcellona, a Castelldefels. La Pulce, racconta l'emittente, è rimasto tutto il giorno all'interno della propria abitazione in attesa degli eventi e di novità sul proprio futuro. Come ampiamente anticipato, dopo aver saltato i test fisici e PCR nella giornata di ieri, oggi Messi non si presenterà alla prima sessione di allenamento dei blaugrana in vista della nuova stagione.

15.06 - Il Barça chiede il rinnovo fino al 2023 - La guerra fredda tra Barcellona e Lionel Messi continua e potrebbe portare a uno scenario clamoroso: secondo ESPN, Josep Maria Bartomeu vorrebbe trattare con papà Jorge il rinnovo del calciatore argentino fino al 2023. Una mossa disperata, visto che il club blaugrana non nutre molte speranze, ma che fa capire ancora una volta la posizione assunta dai catalani.

La proprietà è convinta che l'argentino possa andar via gratuitamente solo tra un anno, ma dovrà rinunciare allo stipendio e a giocare per tutta la prossima stagione. A nulla, dunque, varrebbe la richiesta del fenomeno di attivare quella clausola che gli permetterebbe di firmare per un'altra squadra, perché i catalani sostengono che il termine sia scaduto a giugno, al contrario dei legali del giocatore. Lo stallo prosegue.

14.14 - Presentata mozione di sfiducia per Bartomeu - Jordi Farré, gli altri precandidati alla presidenza e i Gruppi di Opinione, uniti nella piattaforma "Més que una Moció", hanno raccolto le firme necessarie per presentare la mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu e della Junta Directiva. Adesso che la mozione è stata presentata, il gruppo avrà a disposizione 14 giorni per raccogliere 16.500 firme fra tutti i soci blaugrana. Dovessero riuscirci, si arriverebbe all'addio anticipato di Bartomeu e della dirigenza.

13.38 - Col City pronti 5 anni di contratto: 3 a Manchester, poi MLS - Lionel Messi e il Manchester City, un matrimonio che probabilmente si farà, anche se il Barcellona fa muro e la battaglia rischia di essere piuttosto lunga. Sport fa sapere che i termini dell'accordo tra il fenomeno argentino e il club inglese sono ormai concordati: Messi firmerà fino al 2025, ma giocherà in Inghilterra solo per tre stagioni. Poi, infatti, dovrebbe passare al New York City, società di MLS satellite dei Citizens.

Stipendio monstre - Lo stipendio che il giocatore andrebbe a percepire sarebbe molto simile a quello attuale: cento milioni lordi all'anno, tasse comprese. Un totale da 500 milioni, più altri 250 che potrebbero essere elargiti come bonus di trasferimento qualora arrivasse a titolo gratuito all'Etihad. Al momento sono tutte bozze per gettare le basi, ma l'operazione sembra essere davvero a buon punto. Ora è tutto nelle mani di Messi.

13.15 - Messi chiama Bartomeu, il presidente non risponde - Arrivano novità circa la situazione relativa a Leo Messi e al suo addio al Barcellona. Secondo l'emittente RAC1 nelle scorse ore la Pulce avrebbe provato a chiamare un paio di volte al telefono direttamente il presidente Josep Maria Bartomeu per negoziare il suo addio al Camp Nou, ma il numero uno del club non avrebbe risposto alla chiamata. Un segnale, l'ennesimo, di quanto i rapporti fra le parti siano oramai compromessi.

12.33 - Messi out dagli allenamenti. Il programma blaugrana - Il Barcellona di Ronald Koeman inizia a lavorare oggi dopo che i giocatori hanno effettuato i tamponi, come da protocollo de LaLiga. Il tecnico olandese sarà privo di diversi giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Assente sicuro anche Lionel Messi, già assente nella giornata di ieri. Questo il piano di allenamento del Barcellona per la settimana:

Oggi, 31 agosto: allenamento alle 17.30

Martedì 1° settembre: allenamento alle 9.30

Mercoledì 2 settembre: allenamento alle 9.30

Giovedì 3 settembre: riposo

Venerdì, 4 settembre: allenamento alle 9.30

Sabato 5 settembre: allenamento alle 9.30

Domenica: riposo

12.16 - Jorge Messi ancora in Argentina - Il padre di Leo Messi, Jorge, è ancora a Rosario, in Argentina. A riportarlo è Cadena SER che spiega come non sia previsto per oggi il suo arrivo a Barcellona. Un dettaglio importante, visto che proprio Jorge Messi dovrà trattare l'addio della Pulce al Camp Nou ed evidentemente portare avanti le trattative con i club interessati, Manchester City in primis.

11.58 "Rapido e furioso" titola Olé oggi in Argentina: "Nonostante la pressione del Barcellona e de LaLiga, Messi non si è presentato e accelera le trattative con il City, sua squadra favorita, e il PSG. Assicurano che c'è un dettaglio chiave nel contratto per svincolarsi" si legge in prima pagina.

11.28 L'edizione odierna di Sport fa il punto sulla situazione Messi-Barcellona, destinata a divenire una battaglia legale.

Queste le due strategie:

MESSI

1 - Ritiene che la clausola rescissoria fosse ancora in vigore al momento dell'invio del burofax (25 agosto)

2 - Non si considera più un giocatore del Barça né pensa di dover pagare la clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Nella giornata di ieri non si è presentato ai test e oggi non sarà presente al primo allenamento della stagione 2020-21.

4 - Chiede al Barça un incontro per concordare amichevolmente l'uscita

5 - Aspetta di concludere la trattativa con un altro grande club europeo (Manchester City favorito)

6 - Chiederà il transfer provvisorio alla FIFA per poter essere tesserato per un altro club e poter giocare.

BARCELLONA

1 - La clausola liberatoria unilaterale è scaduta il 10 giugno, come specifica il contratto.

2 - Messi ha un contratto in vigore fino al 30 giugno 2021 e una clausola rescissoria di 700 milioni

3 - Bartomeu è disposto a incontrare Messi solo per negoziare un rinnovo

4 - Il Barça non gli riconoscerà l'ingaggio proporzionalmente ai giorni in cui non lavorerà

5 - Il 5 ottobre si chiude il mercato. O Messi o il club interessato presenteranno 700 milioni, oppure resterà un anno da separato in casa.

6 - Se va in un altro club, il Barça farà causa per inadempimento contrattuale e il giudice deciderà il risarcimento

10.14 Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler, il Manchester City starebbe già preparando la presentazione di Lionel Messi. Il club inglese avrebbe chiesto a una grande società di produzione immagini d'archivio dell'asso argentino, in modo da avere del materiale audiovisivo pronto nel caso l'affare dovesse concretizzarsi.

Manchester City já está se preparando para o que pode vir. Solicitou a uma grande produtora imagens de arquivo de Messi para preparar material audiovisual, caso o acerto aconteça. pic.twitter.com/wcXzwQA7Qh — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020

10.08

Di seguito la rassegna spagnola di oggi lunedì 31 agosto 2020:

🗞️ ¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS de la PRENSA DEPORTIVA.#FelizLunes pic.twitter.com/zC92fauzRL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2020

10.03 Di seguito l'apertura odierna de L'Esportiu, quotidiano in lingua catalana che segue da vicino le vicende del Barcellona: "LaLiga sostiene il Barça e dice che non concederà lo svincolo di Leo Messi se l'argentino non pagherà in anticipo l'importo della sua clausola risolutiva, che è di 700 milioni di euro".

08.28 - Sport di questa mattina riporta in prima pagina la proposta che il Manchester City starebbe preparando per convincere Messi a firmare con i Citizens in caso di addio gratis dal Barcellona: 750 milioni di euro in 5 anni è la cifra che l'argentino percepirebbe in caso di approdo alla corte di Guardiola.

LUNEDI' 31 AGOSTO