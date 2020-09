live Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso caso tra Messi e il Barcellona

Il futuro di Lionel Messi al centro del dibattito internazionale del mercato. Rottura clamorosa o retromarcia e permanenza? Giorni di attesa e fibrillazione in Catalogna e in tutto il resto del mondo per il futuro di uno dei giocatori più forti della storia che Tuttomercatoweb.comsta seguendo passo dopo passo sin dall'inizio della rottura tra la Pulga e Josep Bartomeu. Cosa succede, adesso? Su queste colonne tutti gli aggiornamenti in tempo reale, per capire insieme se il domani di Messi sarà ancora Blaugrana o se lo attenderà una nuova avventura.

9.44 - Robertson: "Non voglio Messi in Premier" - "Messi in Premier? Spero di no". Andrew Robertson, capitano del Liverpool, ha commentato così il possibile (ora meno probabile) trasferimento di Lionel Messi in Premier League: "Il Liverpool ha già detto che non lo comprerà, quindi spero che resti ben lontano dalle nostre concorrenti di Premier. Nella mia carriera finora l'ho affrontato due volte: sono state le due partite più toste che ho disputato. Egoisticamente, mi auguro dunque che rimanga al Barcellona", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

09.00 - Cauto ottimismo in casa Barcellona Il Mundo Deportivo spiega che c'è cauto ottimismo in casa Barcellona sulla continuità di Lionel Messi. Il club è fiducioso sul fatto che la Pulga riconsidererà la posizione: se tornerà ad allenarsi a breve, non sarà sanzionato.