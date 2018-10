LIVE TMW - Ucraina, Shevchenko: "Nel secondo tempo siamo usciti bene"

Fonte: Dall'inviato a Genova

Fine della conferenza stampa.

Sulla Repubblica Ceca. "Alcuni giocatori si sono infortunati, capiremo se sono gravi o no e se dobbiamo chiamare qualche giocatore in più".

Sul ritorno al Ferraris. "Sono molto emozionato a venire qui come allenatore della Nazionale. Sono molto contento per come è andata la partita, oltre che per il risultato".

Sulla partita: "Nel primo tempo noi non meritavamo i complimenti, la squadra non ha giocato bene contro l'Italia. Siamo riusciti a reagire nel secondo tempo, dopo essere andati sotto un gol abbiamo trovato le giuste idee per mettere l'Italia un po' in difficoltà".

Andriy Shevchenko, allenatore dell'Ucraina, parla al termine della sfida con l'Italia.