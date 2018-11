LIVE TMW - Udinese, De Paul: "Accordo con due parole"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fine della conferenza stampa.

Sulla grande squadra. "Io penso di esserci, lo so".

Sull'esplosione in ritardo. "Io entro in campo per fare il meglio, a diciannove anni sono arrivato in Europa, ho giocato la Champions. Ora sono qui, la società fa la differenza. Sono giovane, ho 24 anni, però non guardo tanto indietro. Sempre avanti e penso che così possa migliorare. Questo è il terzo anno, ho fatto più di 70 partite. Sono contento pure per quello, voglio continuare così".

Sul tenere troppo il pallone. "Il calcio è bello perché tutti possono dire quello che pensano. Devo migliorare sia difensivamente che offensivamente, io lavoro su quello, poi il mister ti fa vedere i video e ti fa capire cosa hai sbagliato".

Sul ruolo. "Io voglio sempre migliorare, lavoro per quello. Poi penso che la fiducia del mister, sin dal primo giorno che è arrivato qui, sia importante. Ha parlato con me, mi ha detto ciò che pensava. È questo ciò che è cambiato rispetto all'anno scorso. La posizione... è lui che decide, esterno, mezz'ala, trequartista, io vado in campo per dare il meglio".

Sul rimanere a Udine fino alla fine della carriera. "Prima di tutto credo che questo sia un grande club, una società seria, che non ha nulla da invidiare a nessuno. Quello che ha fatto Di Natale non lo può fare nessuno, quando sono arrivato qui ho preso il 10, c'è stato un periodo che mi hanno massacrato, è normale. Però finché metterò questa maglia darò il 100%. Due anni fa mi hanno aperto il cuore, voglio ringraziare tutta la vita tifosi, dirigenti e giocatori".

Su Pereyra e il record di gol. "Il prossimo obiettivo è sempre di squadra, fare una grande partita con il Milan. Il mio lavoro è fare la cosa giusta per aiutare la squadra, sono contento se chiunque fa gol, poi quello che arriva - se serve per fare punti - va bene, ma non penso solo ai miei gol".

Sull'Argentina. "Ieri è uscita la convocazione, sono contento, il sogno è arrivare in Nazionale. Io so che l'Argentina ha tanti giocatori, da quella parte sono felice. Io conosco tanti, siamo una squadra giovane, si sta lavorando molto bene. Dopo Empoli abbiamo due amichevoli per continuare a lavorare, è una maglia pesante, penso di essere pronto per questo".

Sul futuro. "C'è la fiducia della società, rispetto all'estate abbiamo parlato di più rispetto a quello che è successo. Ho parlato con Velazquez e con il direttore, abbiamo raggiunto un accordo su due parole, mi hanno fatto capire cosa volevano da me".

12.30 - Rodrigo de Paul, in conferenza stampa, parla dopo il suo rinnovo fino al 2023.