LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Dà fastidio il primo giallo a Jajalo"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

20.17 - Prima sconfitta per Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese. I friulani hanno perso 2-1 al "Ferraris" contro la Sampdoria. Fra poco il tecnico bianconero interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.30 - Luca Gotti entra nella sala stampa di Marassi. Inizia la conferenza.

Il rosso a Jajalo ha fatto cambiare l’equilibrio?

"E' l'episodio che ha deciso la sfida così come gli altri episodi. In una situazione di 1-1 anche il rigore è una piccola ingenuità perchè Quagliarella non era in posizione di calciare in porta. Detto questo, Jajalo è uno degli elementi di maggior esperienza, nell'intervallo gli ho detto di gestirla però è in una posizione di campo dove è difficile gestire un giallo".

L'andamento della gara.

"Siamo partiti bene. C'è stato quel gol annullato a Nestorovski subito. Poi siamo andati in vantaggio, abbiamo concesso due-tre occasioni alla Samp nel primo tempo che potevamo evitare. Ci sono stati momenti in cui riuscivamo a gestire il vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo sofferto poco in dieci fino al rigore. Dal 2-1 si prova a cambiare qualcosa e gli equilibri vengono meno".

Il cambio a Nestorovski?

"Ha fatto tre partite eccellenti. Nell’ottica di giocare con l’uomo in meno rimaneva una punta e Lasagna aveva più caratteristiche per infastidire gli avversari".

Non è pentito quindi del cambio?

"No. Credo che i presupposti che l'hanno portata mi consiglierebbero idee analoghe".

Cosa ne pensa del VAR?

"Non ho rivisto gli episodi. Il VAR ha tolto tutti i dubbi sul fuorigioco. Sui rigori c'è un'area di discussione più aperta. Quello che mi dà più fastidio è la prima ammonizione a Jajalo. Lì è l'arbitro che decide e visto che è diventato l'episodio che ha deciso la partita, chiaramente rompe le scatole".

Il suo futuro?

"Le tempistiche le decide il club".

Cosa ne pensa della Samp?

"La Samp ha potenzialità di alto livello ma questa lotta alla salvezza coinvolge diverse squadre e chi perde la testa rischia di pagarla cara".

Chi ha visto meglio fra Samp e Genoa?

"Sono partite singole contro una squadra che mi permetto di dire mia, non facile da affrontare".

20.38 - Termina la conferenza di Luca Gotti dopo la sconfitta sul campo della Samp.