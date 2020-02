vedi letture

Udinese, Gotti: "Le due punte ci stanno facendo diventare squadra"



14.35 - L'Udinese raccoglie un punto nel lunch match del ventiquattresimo turno di Serie A: finisce zero a zero contro l'Hellas di Ivan Juric. Il tecnico dei friulani, Luca Gotti, è atteso nella sala stampa della Dacia Arena per la conferenza post-partita.

14.52 - Inizia la conferenza stampa.

Non avete commesso grandi errori difensivi, e avete raccolto un punto. Avete avuto diverse occasioni nella ripresa.

"Abbiamo fatto una partita tosta, gagliarda, contro un avversario che ha dato fastidio a tutti, anche a grandi squadre. Abbiamo provato a vincerla. Dal mio punto di vista non aver segnato è compensato dal non aver subito".

Le dà fastidio parlare sempre delle occasioni sprecate?

"È chiaro che il fatto che non riusciamo a segnare è quello che limita la produzione in classifica. Meriterebbe di più questa squadra. È importante avere delle risposte dal punto di vista della mentalità. Il lavoro delle due punte è molto importante, sono connessi sempre di più alle idee comuni di gioco che abbiamo. Loro possono essere additati per le difficoltà a segnare, ma sono uno dei motivi per cui stiamo diventando squadra. Se continuiamo a lavorare così i gol arriveranno".

Musso ha reagito alla grande alle difficoltà.

"Non l'ho mai percepito come un problema, è normale che un giocatore possa fare degli errori. La parata su Borini è stata facile, quella difficile è stata sul colpo di testa, anche se la palla era uscita".

È il Verona che si aspettava?

"Era esattamente il Verona che mi aspettavo. Voglio sottolineare i meriti dei miei giocatori nell'aver tolto molto al Verona. Abbiamo affrontato un avversario in grande salute, che è sesto in classifica. I palati raffinati dal punto di vista del palleggio possono storcere il naso davanti ad una partita del genere, che è in grado di appassionare chi apprezza la voglia di sacrificarsi, di non perdere".

Oggi il centrocampo non è riuscito ad accorciare verso gli attaccanti.

"Le partite non sono tutte uguali, così come gli avversari. Oggi questa cosa è successa a noi, ma anche al Verona. Voi state iniziando ad abituarvi a certe catene di gioco, il Verona l'ho visto molto, entrambe le squadre hanno tolto delle qualità all'avversario".

Avete tolto un po' di ampiezza al Verona?

"Sono pericolosi negli ultimi venti metri, secondo me abbiamo gestito bene quella cosa lì, tranne in un paio di occasioni. L'attacco dell'area che fa il Verona è da grande squadra, l'ampiezza del gioco è solo un presupposto".

15.00 - Finisce la conferenza stampa.