LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Raccolto meno di quello che meritavamo"

14.55 - L'Udinese esce sconfitta da San Siro per 3-2 dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e dopo aver acciuffato il pareggio, all'85', con il gol di Lasagna. La squadra di Luca Gotti ha messo in seria difficoltà il Milan, scontrandosi anche contor le parate del ritrovato Donnarumma, che nel secondo tempo ha stoppato due volte Lasagna e una Madragora. Segui su TuttoMercatoWeb.com la conferenza post partita.

L'Udinese è apparsa molto brillante fisicamente. Cos'è mancato in questa sconfitta?

"Non ho grandi sottolineature da fare alla squadra. E' bello quando riesci a mettere in campo un atteggiamento come il nostro. Il torto è quello di non aver fatto gol quando dovevamo e a 20 secondi dalla fine del recupero, in cinque contro due, l'istinto di difendere la porta non ci ha fatto attaccare la palla. Che era la cosa giusta da fare".

Alla vigilia ha detto di voler vedere un bell'atteggiamento. L'Udinese non creava otto palle gol a San Siro da 10 anni...

"Dispiace che non ci sia un feedback positivo dai risultati. E' meno facile trasferire un percorso virutoso se non vieni soddisfatto dai punti e dalla classifica. Il gruppo sta crescendo tantissimo".

Avete sofferto molto Rebic. Ha pensato di cambiare qualcosa?

"Non abbiamo fatto in tempo ad essere messi in difficoltà da Rebic, che fa gol su una situazione estemporanea. E' cambiata l'inerzia. C'erano transizioni da una parte e dall'altra e io le accetto, dove può rischiare di prendere gol, ma anche di farlo. Dopo il 2-1 è stata messa alla prova la mentalità dei ragazzi. Ottima risposta e l'epilogo ti fa andare a casa con rammarico".

Il cambio di De Maio le dà un rammarico per il tempo di recupero?

"Il cambio non l'ho fatto per perdere tempo, ma era per dare centimetri alla difesa. La partita era finita, invece non lo è stato".

Avete fatto bene con gli esterni e tanti singoli hanno fatto bene

"Vero, ma siamo alla partita numero 20 del campionato. Ne mancano 18. Non contano le rondini, dobbiamo essere solidi e continui fino alla 38° giornata".

Andate a casa con meno di quello che avete seminato?

"Ho il privilegio di allenare una squadra di valore. Alcuni valori sono rimasti sotto il tappeto. Chi dice che siamo solo fisici, non ha una visione completa di quelloi che siamo noi. Cerco qualche proposta che tiri fuori questi valori. I conti si fanno alla fine. Vedremo se, alla fine, daremo soddisfazione ai tifosi. I complimenti senza punti non sono una bella cosa. Abbiamo portato a casa meno di quello che meritavamo"

Come ha visto il Milan?

"Ho visto i rossoneri diverse volte in campionato. Ha raccolto meno di quello che ha seminato. E' una squadra con giocatori di grande qualità e l'arrivo di Ibra impone nuovi equilibri, perché ha un peso specifico molto grande. Noi abbiamo provato a inserirci nelle loro crepe".

