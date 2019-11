LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Reazione positiva. Conferma? Non succederà"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

17.12 - Sta per iniziare la conferenza stampa del tecnico dell'Udinese Luca Gotti dopo il match di Marassi contro il Genoa.

Luca Gotti entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Cosa serviva per far cambiare atteggiamento alla squadra?

"Sappiamo che quello che è successo nelle ultime due gare non è normale. E' una cosa che ha scosso i ragazzi ma è estremamente piacevole vedere una reazione positiva comune".

Primo tempo alla pari col Genoa, nella ripresa ci avete creduto di più?

"Credo che, se abbiamo meritato la vittoria, i presupposti li abbiamo creati nel primo. Siamo andati sotto quasi subito, a Genova, poi abbiamo creato diverse occasioni. I presupposti per poter vincere ce li siamo creati nel primo tempo. Aver ripreso il risultato facendolo insieme in maniera organizzata e giocando a calcio, ci ha consentito di avere delle sicurezze".

Verrà confermato?

"Non succederà. Ero il vice allenatore dell'Udinese, sono un collaboratore. Quando i nostri dirigenti avranno trovato la soluzione giusta, tornerò a fare quello che facevo".

La gara di oggi.

"Ci sono stati diversi momenti nella partita. Abbiamo trovato degli equilibri nel corso della gara e non li abbiamo più persi".

Udinese più equilibrata del Genoa?

"Sono d'accordo. Bisogna anche tenere presente che, dopo le ultime due gare dove siamo stati professori di Università di mancanza di equilibrio, abbiamo fatto tesoro dei nostri errori".

Al nuovo allenatore che Udinese darà?

"Se mi verrà chiesto dirò la mia opinione. La convinzione è che la squadra dell'Udinese non è come quella degli anni scorsi. E' un gruppo con potenzialità superiori ancora. Solo che il gruppo non lo ha ancora percepito. L'Udinese ha qualità tecniche nel gruppo, può giocare a calcio. Dobbiamo trovare il modo di esprimere queste potenzialità al meglio"

Termina la conferenza stampa di Luca Gotti dopo il successo contro il Genoa.