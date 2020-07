live Udinese, Gotti: "Salvezza sudata, ora godiamoci questo momento"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, interverrà a breve in conferenza stampa dalla sala stampa della Sardegna Arena dopo la bella vittoria sui rossoblù di Zenga.

22.18 – Inizia la conferenza stampa di Gotti.

Siete stati in campo sempre sicuri, quali sono gli obiettivi per le ultime due partite?

"Quello immediato è quello di godersi questo momento, ce lo siamo sudati ed è giusto goderselo. Cercheremo di onorare al meglio il finale, prendendoci il possibile dal campo. Abbiamo provato a essere propositivi, senza essere condizionati dagli altri campi. Nel primo tempo ci è riuscito di più, nella ripresa avevamo qualche strumento in meno ma bene così. Il momento è bello e ci ripaga dei momenti in cui il campo ci ha dato meno. Credo che questa squadra meritasse un'altra classifica, stiamo diventando più sereni e c'è ancora da giocare.

Quale sarà il suo futuro?

"Fa piacere la vicinanza della città di Udine, che non è scontato per chi fa questo mestiere. Non so quel che succederà, fino a qualche momento prima della partita eravamo in bilico, ora siamo salvi. Ci sarà il tempo di sedersi a fare due chiacchiere".

22.22 – Termina la conferenza stampa.