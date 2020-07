live Udinese, Gotti: "Stava diventando un incubo non vincere nonostante le prestazioni"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

23.44 - Allo stadio Olimpico finisce 2-0 per l'Udinese che vince sulla Roma grazie alle reti di Lasagna e Nestorovski. Un successo importante per gli uomini di Gotti in chiave salvezza. I friulani raggiunto il Torino e la Fiorentina in classifica a 31 punti, staccando il Lecce terzultimo di sei punti. Ecco, invece, le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa:

00.11 - Inizia la conferenza stampa di Gotti:

E' la partita che un allenatore sogna dopo due sconfitte?

"Noi eravamo a secco di vittorie da troppo tempo, anche prima del lockdown ci era sfuggita una vittoria con il Bologna. Stava diventando un incubo non vincere nonostante le prestazioni. Sono felice per i 3 punti. La prestazione la considero molto buona finché siamo stati 11 contro 11, poi abbiamo sbagliato le cose semplici. Ci sono stati momenti in cui dovevamo gestire e altri in cui verticalizzare, ma stiamo migliorando".

Quanto manca alla salvezza?

"Ci sono nove partite e stiamo per affrontare una partita importantissima. Abbiamo Genoa, Spal e Sampdoria e ci auguriamo di poter sistemare la classifica quanto prima".



E' rimasto sorpreso dalla formazione della Roma sulla trequarti?

"Mi immaginavo che visto il calendario della Roma ci potesse essere del turn over. E' impossible non fare rotazioni e immaginavo la coperta sarebbe stata corta da qualche parte".

00.15 - Termina la conferenza