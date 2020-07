LIVE TMW - Udinese, Gotti: "Tre punti pesanti. Ora le altre sfide con serenità diversa"

live Udinese, Gotti: "Tre punti pesanti. Ora le altre sfide con serenità diversa"

vedi letture

Al termine di SPAL-Udinese, gara conclusasi sullo 0 a 3 per i friulani, il tecnico bianconero Luca Gotti interverrà in conferenza stampa per analizzare la vittoria fondamentale per allungare sulla zona retrocessione e incamminarsi verso la salvezza. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

21.49 - inizia la conferenza stampa.

Può essere la vittoria della salvezza, a maggior ragione dopo il pareggio con il Genoa?

"Quello che è successo contro il Genoa ci è servito. Nella nostra situazione sono tre punti pesanti e ci permettono di affrontare domenica la Sampdoria e le altre che verranno con una serenità diversa".

21.50 - fine della conferenza stampa.