LIVE TMW - Udinese, Nicola: "Con il lavoro proveremo a governare le partite"

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

21.07 - Terminata la conferenza stampa di Nicola

Avete anche difeso con dieci uomini... - "Fosse per me difenderei con uno, ma si fa di necessità virtù. In questa settimana lavoreremo sullo sviluppo di gioco, vogliamo fare anche un altro tipo di partite. Più avanti faremo un bilancio. Sono qui da quattro partite e abbiamo affrontato Roma, Sassuolo, Atalanta e Inter. Duro come battesimo"

Primo tempo troppo timido? - "Sono qua per dare equilibrio e organizzazione. Abbiamo provato a togliere spazi, concentrandoci sullo sviluppo del gioco. Siamo convinti che col tempo e il lavoro potremo governare il gioco per tutta la partita. Al momento abbiamo qualche difficoltà con giocatori come Lasagna influenzati. Detto questo è stata una buona partita nel complesso"

20.38 - Iniziata la conferenza stampa di Nicola

20.20 - Secondo ko di fila per l'Udinese di Davide Nicola che, dopo aver perso in casa contro l'Atalanta, resta a mani vuote da un San Siro espugnato l'anno scorso di questi tempi. Tra poco il tecnico dei friulani analizzerà la sfida in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com