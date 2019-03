LIVE TMW - Udinese, Nicola: "Juve? Sono realista, ma inseguo un sogno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fine della conferenza stampa.

Sul futuro. "A noi interessa pensare solo a domani".

Sulle scelte di Allegri. "Non cambiano la mia formazione, non ho molte scelte. Lui invece non ha problemi, se non giocano Bonucci e Chiellini ci saranno Barzagli, Rugani o Caceres. Noi dovremo avere l'umiltà per fargliela sudare".

Sulla duttilità. "Nel creare una squadra bisognerebbe tenere conto di giocatori che possono adattarsi a ruoli diversi. Serve un atteggiamento mentale. Stryger Larsen è un guerriero, non ci sta a perdere, cerca di fare il meglio".

Su Sandro. "La politica, nell'ultimo periodo, è quella di far sentire tutti titolari, nessuno sa se gioca o non gioca. In questa settimana abbiamo un giocatore in meno rispetto alla scorsa, quindi non è molto difficile fare la formazione. Più descrivere quello che ho detto ai ragazzi a inizio anno: magari uno non sta giocando e poi entra in partite determinanti. Ha qualità ed esperienza, il problema è l'ultimo periodo, ha fatto 20 minuti ma da subentrante".

Sull'incontrare la Juventus. "Visti i numeri non so quanti vantaggi ci siano, ma poi per le capacità è un'opportunità incredibile. Dobbiamo fare una gara quasi perfetta. Per questo è intrigante".

Sulla cabala. "Auguro il meglio alla Juventus in Champions, domani è la nostra. Ho esordito con una valutazione sui numeri, nessuno ha battuto la Juve in questo campionato. Per i pessimisti c'è l'andare a marcare visita, per chi insegue i sogni cerchiamo di fare qualcosa di straordinario. Poi sono realista, ma una nostra vittoria sarebbe eclatante. Giochiamo in uno stadio importante, contro una squadra che ha perso solo due di Champions e una di Coppa Italia".

È prevista alle 15 la conferenza di Davide Nicola, allenatore dell'Udinese, prima della sfida con la Juventus.