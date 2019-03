LIVE TMW - Udinese, Nicola: "La Juventus non è una squadra qualunque"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.40 - Sfida difficile per l'Udinese di Davide Nicola, che nel prossimo turno di campionato affronterà il Napoli, fresco di passaggio del turno in Europa League ma voglioso di blindare il secondo posto in campionato. I friulani, reduci dal pesante ko contro la Juventus, vanno invece a caccia di punti salvezza importanti. Tra pochi minuti il tecnico dei friulani prenderà la parola in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta testuale su TMW.

Si comincia dall'ultimo ko: "La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l'aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Ora c'è il Napoli e proveremo a fare bene".

Altra convocazione per Kevin Lasagna da parte del ct Mancini: a che punto è il suo processo di crescita?

"Si è allenato molto bene in settimana, sicuramente si può fare di più e cercheremo di farlo tutti nella prossima gara".

Che cosa vorrebbe vedere domani in particolare?

"Voglio vedere la capacità di osare mantenendo l'equilibrio e dobbiamo puntare alla nostra Champions, che è la salvezza. E per questo dobbiamo ragionare sul lungo periodo ma in ogni partita c'è la possibilità di raccogliere punti. Domani vogliamo far vedere il nostro calcio mantenendo l'equilibrio. Dietro abbiamo qualche defezione in più, ma non cerchiamo scuse".

De Maio come sta?

"Vedremo se riusciremo a recuperarlo, ma abbiamo lavorato anche per altre soluzioni e siamo curioso di vederla contro una squadra come il Napoli".

Avete provato il cambio di modulo anche in amichevole, domani potremo vederlo?

"Magari non ve ne accorgete durante la partita, ma lo abbiamo fatto anche contro la Juventus, cambiando e mettendo il 3-4-3 in fase di possesso. E' un modo che mi permette di avere equilibrio, con alcuni accorgimenti, schierando però più giocatori offensivi".