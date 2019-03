LIVE TMW - Udinese, Nicola: "Non guardiamo la classifica, manca ancora tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulla prova e la classifica: "La classifica la guardo relativamente perché mancano tante partite. Sappiamo di dover lottare, abbiamo dimostrato di esserci. La sconfitta è dovuta alla qualità superiore del Napoli in diversi singoli, ma ho avuto risposte sulla compattezza con un baricentro più alto che non eravamo riusciti a tenere a Torino. Abbiamo iniziato bene anche nella ripresa, la pecca è stata il 3-2, potevamo far meglio, ma riconosciamo la loro qualità".

Sulla reazione sotto di due gol. "Me l'aspettavo, stavamo già giocando discretamente bene prima. La prossima partita sarà molto importante per noi".

Sui gol di Lasagna a Juve e Napoli. E' da grande squadra? "Ha delle qualità, se le sfrutta può essere interessante, altrimenti non sarebbe nel giro della nazionale. Deve credere di più nei suoi mezzi".

La svolta tattica della gara, passando a 4 e prendendo gol. Non è matura la squadra? "Stiamo allenando dei comportamenti per avere nuove risorse, a 4 devi avere consapevolezza dell'aiuto anche dei centrocampisti. Io non ho problemi ad utilizzare più moduli, provo a far coesistere più giocatori di qualità col giusto supporto".

Sugli scontri diretti in casa. "Devono essere una risorsa, il nostro pubblico non ci molla mai ed è il 12esimo uomo, ma avremo anche altre gare fuori, quindi la mentalità deve essere la stessa".

Pussetto pronto per una big? "Da seconda punta può essere tremendamente efficace, è al primo anno in Italia, s'è integrato bene ma ha ampi margini di miglioramento, neanche lui lo sa".

