LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Brozovic uno dei migliori al mondo nel ruolo"

12.45 - È prevista per le 13 la consueta conferenza di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, prima della sfida contro l'Inter.

Sulla prestazione di domani. "Sono d'accordo che l'Inter sia veramente buona, ha campioni veri con un calcio riconoscibile, ben organizzato da parte di un grande allenatore come Spalletti. Non sarà facile, questo è sicuro, ma sono fiducioso e positivo. Ho la sensazione che questa squadra sia in crescita, dal punto di vista fisico e di intensità, qualcosa di fondamentale per cambiare la mentalità. Si è lavorato tanto e si vedono dei progressi. Mancano quattro partite ed è importante raccogliere punti. Le prossime tre sono meno difficili, ma ci tengo, domani, a fare un qualcosa di importante".

Sul calendario. "A questo punto conta tutto. È fondamentale come ci presentiamo noi, ma ora mancano quattro partite ed è tutto importante, poi ci possono essere sorprese, speriamo di farne una domani".

Su De Maio. "Si è allenato parzialmente ieri, oggi completo, dovrebbe esserci".

Sulla partita di Bergamo. "Sarà una gara simile a quella. Io vorrei confermare l'atteggiamento, la voglia di non sbagliare niente. Ci tenevo là e ci tengo domani, se vuoi portare a casa qualcosa non devi fare errori, in tutti i reparti, da portiere a attaccante. Se poi ci riesci porti punti. Nelle tre/quattro occasioni devi fare gol, dietro non devi sbagliare".

Sul dove bisogna migliorare. "Bisogna segnare quando hai occasione, poi sbagliare di meno dietro, in difesa".

Su Pussetto. "Credo che abbia fatto una buona partita, è al primo anno di Italia, è giovane. Ci sono tanti spazi di miglioramento, in alcuni periodi ha avuto dei problemini. Allenarsi al massimo è la chiave. Quando cresci fisicamente viene tutto più facile. L'Atalanta ha dei giocatori allenati in una certa maniera, al massimo, con un grande allenatore. Quando è superiore dal punto di vista fisico tutto diventa più semplice".

Sulla sfortuna. "Non recrimino, non puoi dire che l'Atalanta non abbia meritato. Poi se arriva un po' di fortuna è sempre meglio, speriamo che se domani dovesse andare sul palo... tre legni, il quarto vada dentro".

Sull'Inter. "È una bella domanda, Skriniar è un giocatore nella top 5 dei migliori difensori al mondo. Brozovic è migliorato davvero molto, per me nel suo ruolo è uno dei più forti, tocca tanti palloni e non ne sbaglia uno, corre 90 minuti a intensità incredibile. Pochi al mondo come lui, Icardi è fortissimo, Perisic ti fa dei danni, Nainggolan è un fuoriclasse, Asamoah l'ho voluto io al Galatasaray e quasi lo avevamo preso, è un campione. C'è l'imbarazzo della scelta".

13.10 - Fine della conferenza stampa.