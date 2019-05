LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Chiudiamo domani la questione salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.55 - Alle 13 è prevista la conferenza stampa di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, prima della sfida - che può essere decisiva- contro la SPAL di domani.

13:03 - Inzia la conferenza stampa.

Questa è una sfida che vale una stagione. D'Alessandro è un dubbio?

"No oggi si è allenato, le garanzie però non ci sono. Quella di domani è una gara fondamentale che non si può sbagliare. E questo potrebbe pesare, ma speriamo che tutto finisca in questo weekend e prendere questi tre punti. Se facciamo la prestazione che vogliamo, contro un avversario che da anni sta facendo bene, possiamo vincere e chiudere la questione salvezza".

Quali sono le insidie?

"Io ho visto molto bene i miei ragazzi, sono tesi il giusto e tranquilli il giusto. Ho lavorato molto sulla testa dei giocatori, conosciamo i nostri pregi e difetti e speriamo che domani si vedano più i primi. La voglia di sacrificio c'è e questa voglia può portarci al risultato che vogliamo".

La SPAL è una squadra in salute e già salva. Quali sono i pericoli?

"Hanno lo stesso allenatore da anni, hanno un modulo molto interessante, ma speriamo che dopo aver raggiunto una salvezza meritatissima possano avere un po' di appagamento. Nel calcio però conta sempre e solo la propria squadra. Voglio che le motivazioni siano a mille perché è una di quelle partite che si preparano da sole e credo di avere giocatori intelligenti ed esperti che sanno come scendere in campo domani".

Quanto del suo lavoro c'è in questa squadra? E quanto manca per vedere la sua squadra vera?

"Io mi sono messo a disposizione della squadra e della società, consapevole di avere di fronte un calendario difficile che ci metteva di fronte a tante grandi. Ma sapevo che questa squadra aveva qualità importanti da tirare fuori. Finora abbiamo fatto bene, ma non dobbiamo rischiare di rovinare tutto domani. Per le valutazioni ulteriori ci sarà tempo una volta portato a termine questo campionato".

13:09 - Termina la conferenza stampa.