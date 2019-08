LIVE TMW - Udinese, Tudor: "De Paul fuori per scelta tecnica"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare

Fonte: Inviato a Udine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio vincente per l'Udinese, che domina il Milan alla Dacia Arena a vince per 1-0 contro un Milan apparso senza mordente e senza idee. A decidere la sfida un gol di Becao, bravo a svettare di testa in mezzo a cinque giocatori milanisti e a battere Donnarumma. Ma è nel complesso che la squadra friulana si è fatta preferire al Milan, che non ha mai tirato nello specchio della porta di Musso. Tra poco le parole dell'allenatore Igor Tudor.

Che impresione le ha fatto Jajalo?

"Non mi fermo sui singoli. Abbiamo fatto un'ottima partita. Dobbiamo migliorare ancora tanto. Risultati di questo tipo ti semplificano la settimana. Dobbiamo tenere alta la tensione".

Domani tutti diranno che ha perso il Milan, ma dove è che ha vinto l'Udinese?

"Ci sono due fasi, ovvero quella d'attacco e quella di difesa. Quando affronti queste squadre, se ti preari solo a difendere, non va bene. Devi fargli male quando puoi. E' importante non prendere gol, ma faccio ancora i complimenti ai ragazzi".

L'Udinese ha trovato un regista in Jajalo.

"E' un centrocampista completo, che sa giocare a calcio. Tatticamente è sempre al posto giusto. Sono contento di allenarlo, è interessante. Sa sempre cosa fare. Ma anche Fofana, Lasagna hanno fatto bene. Sono molto contento per loro".

Che cosa l'ha ispirata a tenere in panchina De Paul?

"E' stata una scelta tecnica. L'ho preparata con Pussetto e Lasagna davanti. Guardiamo con fiducia al futuro, senza abbassare la guardia".

Quanto sei vicino alla tua squadra ideale?

"C'è massima fiducia nella dirigenza per il mercato. C'è sempre da migliorare tutto, ma sono contento. Abbiamo lavorato per 40 giorni su certi concetti e quando li vedo così, vedo una squadra tosta. Il gioco ha avuto un grande miglioramento, ma passa anche dagli interpreti".

Dove può arrivare questa Udinese?

"C'è sempre fiducia e voglia di migliorare sempre. Vi ringrazio per i complimenti. Continueremo a lavorare e quello che sarà, lo dirà il tempo. Una partita è poca per fare dei giudizi. Però è una vittoria bella e importante che ci permette di fare bene"

Dove vuole migliorare la sua squadra?

"Oggi è stata una bellissima gara. C'è stata grande mentalità. Il Milan non ha fatto tiri nello specchio della porta":