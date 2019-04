LIVE TMW - Udinese, Tudor: "De Paul jolly che fa la differenza ovunque"

Su De Paul: "E' un giocatore forte, dà qualità di gioco da mezzala, se lo metti in avanti ti fa vincere, è un jolly che fa la differenza ovunque".

Sulla tattica: "Il Milan pressava e noi ci siamo messi dietro, negli ultimi 5 minuti pure Okaka ha difeso per prendere i cross, con grande umiltà si è messo li e mi è piaciuto molto, grande sacrificio per la squadra come tutti".

Sulla possibile vittoria: "Nell'intervallo ho detto di insistere per fare gol, bisogna crederci, poi Okaka ci ha dato tanto, perchè è un giocatore straordinario, pure Pussetto e Lasagna hanno fatto benissimo. In futuro non bisogna perdere equilibrio".

Sulla gara: "La partita è cambiata con l'ingresso di Okaka, con Pussetto che si è spostato a fare il quinto. Però l'atteggiamento della fase difensiva è stata uguale, nel primo tempo il Milan non ha fatto niente. Pure se è un momento no, però i rossoneri hanno sempre qualità. L'abbiamo preparata così, con tre allenamenti da quando sono arrivato. Difficile dare un'identità di gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi perchè hanno dato tutto, potevamo anche vincere".

Al termine della sfida contro il Milan, parla il tecnico dell'Udinese Igor Tudor. Segui su TMW le parole del tecnico dei bianconeri dalla sala stampa dello stadio San Siro.