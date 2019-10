LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Esca la qualità dei singoli. De Paul mezzala"

Sette punti in classifica in altrettante giornate, quattordicesimo posto in classifica e la voglia di tornare a fare bene. L'Udinese attende la visita del Torino, domani alle 15 alla Dacia Arena, per mettersi alle spalle l'ultimo k.o. rimediato per mano della Fiorentina. Igor Tudor tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentare la partita: seguila in diretta su Tuttomercatoweb.com!

13.00 - Comincia la conferenza stampa.

Segnate poco. Come si cambia marcia? "La fase offensiva è una questione di meccanismo della squadra e poi deve uscire la qualità dei singoli, solo così potremo migliorare".



Sulla squalifica: "Il direttore Pierpaolo Marino ha già detto tutto ieri nella nota che la società ha pubblicato sul sito ufficiale. Ci tenevo ad essere in panchina domani. All'arbitro io non ho detto niente, l'unica cosa accaduta è che cinque minuti prima il quarto uomo mi ha detto di stare un po' più calmo altrimenti avrei preso il cartellino giallo. Invece è arrivato il rosso e mi dispiace perché un allenatore deve sempre stare con la propria squadra".

Sull'aspetto psicologico per il Torino: "I miei calciatori sono sempre motivati e penso che abbiamo meno punti di quello che avremmo meritato. Questa è sicuramente una motivazione per fare meglio. Il Torino è una squadra forte, noi dobbiamo cominciare a dare una svolta facendo punti".

Come stanno i nazionali? "A parte Larsen, gli altri stanno tutti bene. Alcuni sono rientrati abbastanza presto, sono contento. Abbiamo fatto allenamenti importanti questa settimana".

Sul Torino: "Investe e non vede, è una squadra costruita per gareggiare per qualcosa di importante, si tratta di una società molto seria. Hanno dei punti forti e altri meno forti, come tutte le squadre".

Dove giocherà de Paul? "Mezzala".

13.14 - Termina la conferenza stampa di Igor Tudor.