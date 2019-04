LIVE TMW - Udinese, Tudor: "La tranquillità nel calcio non esiste"

Fine della conferenza stampa.

Sulla quota salvezza. "Non ho mai fatto calcoli, non mi piace. Posso vedere Empoli-Napoli e tifare per il Napoli, ma guardare la classifica non ha senso. Vedere le altre partite mi innervosisce, quindi meglio non guardare".

Sulla tranquillità. Non ci credo troppo, non esiste. O ci sei o non ci sei, o vai al 100% o non vai. Poi possiamo parlare di confidenza, consapevolezza, ma tranquillità no, leggerenza nemmeno, nel mio modo di vedere calcio, partite. Se vai 2-0 e c'è leggerezza, vai 2-2 in cinque minuti".

Sulla tattica. "Andiamo con gli undici migliori, vediamo cosa succede. Non sappiamo poi cosa succede, perché poi c'è Lazio e Sassuolo. Non mi piace quando ci sono troppe partite ravvicinate. Perché poi ha poco tempo per preparare il Sassuolo".

Sul modulo della Roma. "Alla fine conta l'atteggiamento, oltre all'approccio e alla qualità. Non do tanta importanza, anche se piace discutere della tattica. Dipende dai giocatori, decidono loro".

Su Pussetto. "Ha avuto questo problema con il ginocchio, ha saltato un paio di allenamenti. Si è ripreso, è tra i convocati".

Su Barak. "Lui ha fatto due allenamenti con noi, poi grande pausa di un paio di settimane per un livello che gli permette di giocare. Vediamo se riuscirà a darci una mano nelle ultime partite".

Sulla Roma e sulla continuità. "Ho parlato molto con i ragazzi per far capire ciò che è fondamentale. Quello che è successo ieri conta zero, se siamo intelligenti e bravi sfruttiamo questi sette punti per migliorare. Se siamo stupidi, non lo facciamo. Dobbiamo essere umili. La Roma ha un allenatore che ha fatto un'impresa storica nel mondo del calcio, è bravissimo, grande esperienza, è un signore. Ha dei grandi campioni, giocano in casa, lottano per la Champions. Non sarà facile, ma noi andiamo con i nostri mezzi a prepararla al meglio possibile".

Sette punti nelle ultime tre, ma ci sono degli infortunati. "Opoku è fuori, Behrami anche. C'è di nuovo una settimana con tre partite, ci mancano un po' di pezzi. Accettiamo la situazione, andiamo con gli undici più forti domani. Vediamo partita per partita che è poi quello che si deve fare".

È prevista alle 13 la conferenza stampa di Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, in vista della trasferta con la Roma.