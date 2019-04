LIVE TMW - Udinese, Tudor: "Pussetto out: tornerà contro il Sassuolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani l'Udinese recupererà la gara contro la Lazio, valida inizialmente per la sesta giornata di ritorno della Serie A e saltata a causa degli impegni infrasettimanali dei biancocelesti e la coincidenza con il Sei Nazioni di rugby all'Olimpico. Il tecnico dei bianconeri Igor Tudor, interverrà tra poco in conferenza stampa per presentare la sfida.

13.03 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla condizione della squadra: "Deve fare bene e fare punti contro una squadra che gioca per la Champions. Fare bene è la mia richiesta principale. Non c'è l'obbligo del risultato che da un punto di vista psicologico è peggio rispetto a concentrarsi sulla prestazione. Il risultato è una conseguenza. Dobbiamo andare a Roma per affrontare una squadra che mi piace tanto. Loro hanno un traguardo importante da raggiungere come del resto lo abbiamo noi. Veniamo da una buona prestazione contro la Roma, dove abbiamo visto cose interessanti. L'importante è continuare a creare e avere sempre la voglia di segnare. Abbiamo subito un gol un po' strano ma guardiamo con fiducia al futuro".

Su come ha affrontato gli errori visti contro la Roma: "Non è che noi facciamo la prestazione per piacere al pubblico e punto. Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di punti. Se ai ragazzi parlo solo del risultato, alla fine non prendi niente. Il punto è fare ciò che facciamo in allenamento per raggiungere il risultato. La Roma è stata furba a continuare in un episodio e con questo dettaglio hanno vinto. L'importante è imparare dagli errori. Samir è diventato papà e potrebbe avergli tolto un po' di lucidità. Sua moglie era in ospedale e quindi posso anche un po' giustificarlo".

Sui possibili cambi rispetto alla Roma: "Ci saranno alcune variazioni perché giochiamo tre volte in una settimana. Guardiamo a questa partita come un "extra" che dobbiamo vivere per fare bene".

Sulla Lazio e la preparazione: "Alla mia squadra servirebbe un buon periodo di allenamento per trovare la giusta intensità. Abbiamo alcuni calciatori che stanno riprendendo. Questo ti influenza perché sono meno cambi. La Lazio esprime un buon calcio dove tutti giocano in bello stile. Hanno tanta qualità e giocatori straordinari".

Su Pussetto: "Pensavamo che potesse risolvere la settimana scorsa un problemino al ginocchio invece non verrà convocato per la Lazio mentre sarà presente contro il Sassuolo".

Su Nuytinck: "Ha fatto solo due allenamenti. Lui e Halfredsson stanno tornando in gruppo ma non abbiamo ancora deciso se verrà convocato o meno".

13.13 - Termina qui la conferenza stampa.